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В Пермском крае две школьницы отравились найденным на улице веществом 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
В посёлке Яйва Пермского края две девятилетние школьницы были госпитализированы с признаками отравления после того, как попробовали содержимое найденного на улице свёртка.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.
«Установлено, что девочки нашли на улице сверток, попробовали содержимое и почувствовали недомогание. Родители вызвали им скорую помощь», — сообщили в МВД.
В настоящее время по факту произошедшего организована проверка. В МВД добавили, что вещество, которым отравились школьницы, будет установлено по результатам экспертизы.
Ранее URA.RU сообщало о массовом отравлении детей в школе в Перми из-за кишечной инфекции.
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Происшествия , МВД , РИА Новости , Пермский Край , Яйва
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