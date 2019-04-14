Пожар произошел на Коптевском рынке

Утром в воскресенье, 14 апреля, пожарные ликвидировали возгорание в торговых павильонах Коптевского рынка на севере Москвы

Сообщение о пожаре по адресу: улица Коптевская, дом 24, строение 2 поступило на пульт дежурного в 5:27.

— Оперативно-прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что происходило возгорание торговых павильонов. Принятыми мерами в 5:45 пожар был локализован, а в 5:51 — ликвидирован, — говорится на сайте Главного управления МЧС России по столице.

Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Сведений о пострадавших нет.