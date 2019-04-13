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В Канаде сгорело здание Украинского культурного центра 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Фото: Twitter
Здание Украинского культурного центра в канадском городе Гамильтон было уничтожено в результате пожара. Об этом информирует Globalnews со ссылкой на пожарные службы города.
Отмечается, что пожарных вызвали в Украинский культурный центр в ночь на 13 апреля. Они обнаружили, что второй этаж и крыша охвачены пламенем, из-за чего произошло частичное обрушение стен здания.
По уточнённым данным, в результате инцидента никто не пострадал.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
В ноябре 2018 года сообщалось, что недалеко от здания посольства России в Киеве сгорел автомобиль с российскими дипломатическими номерами.
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Происшествия , Пожары , Украина , Канада
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