«Кто-то сильно накосячил»: как в Тюмени предотвратили теракт

Следственный комитет России возбудил в Тюмени уголовное дело после того, как накануне там прошла контртеррористическая операция. В результате двое приверженцев запрещенной в России группировки были убиты, а дом в частном секторе, где они укрывались, частично сгорел. Жители окрестных домов не пострадали — они были заблаговременно эвакуированы в безопасное место и утром, когда режим КТО был снят, смогли вернуться в свои дома.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после ликвидации двоих боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) в Тюмени. Об этом сообщается на сайте областного главка ведомства.

«В настоящее время по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.30 ч.2 п.п. «а, е, ж» ст.105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору) и ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов)», — говорится в сообщении.

Следователи уже осмотрели место происшествия — частный дом на Амурской улице в Тюмени.

В ходе осмотра сотрудники правоохранительных органов обнаружили два автомата Калашникова, два самодельных взрывных устройства, религиозная литература экстремистского характера, а также носители электронной информации и элементы взрывных устройств.

Назначены экспертизы — судебно-медицинская, пожарно-техническая и молекулярно-генетическая.

Режим контртеррористической операции, объявленный в Тюмени на Амурской улице и прилегающих к ней Локомотивной, Магнитогорской, а также улицах Новоселов и Федерации в Калининском районе города, отменили рано утром в субботу, 13 апреля — он перестал действовать с 6:23 по местному времени (4:23 мск). С этого момента были сняты специальные меры и временные ограничения, введенные в связи с операцией по ликвидации террористов.

Накануне вечером, в пятницу, 12 апреля, сотрудники спецслужб оцепили частный дом на Амурской улице в Тюмени — это произошло после того, как сотрудники ФСБ получили информацию о том, что там скрываются приверженцы ИГ, планирующие совершить террористические акты. К месту были стянуты все спецподразделения полиции, сотрудники МЧС и Росгвардии, туда же прибыли и врачи. Амурская и прилегающие к ней улицы были оцеплены, а жителей домов, расположенных в частном секторе, эвакуировали в безопасное место.

Как сообщил Национальный антитеррористический комитет, террористам предложили сдаться, однако в ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

«На предложение сложить оружие и сдаться властям террористы открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов и в результате последовавшей перестрелки были нейтрализованы», — говорится в сообщении ведомства.

В результате операции дом, где скрывались злоумышленники, частично сгорел.

Жители района не пострадали — утром, когда режим КТО был снят, они смогли вернуться в свои дома.

Глава Тюменской области выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов и спасателям за слаженную работу.

«Выражаю самую глубокую признательность всем нашим спецслужбам — в первую очередь, ФСБ, руководившей всей операцией и раскрывшей боевиков, МВД, Росгвардии, — слаженной работой нарушивших эти страшные планы. Все сработали как один механизм. В кратчайшие сроки район был блокирован, на протяжении всей операции силовики полностью контролировали ситуацию», — написал Моор на своей странице во «ВКонтакте».

О проведении операции жителей Тюмени известили официально. Портал Tyumen Times полностью привел обращение властей, опубликованное в соцсетях.

«В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» с 21 часа 56 минут 12 апреля 2019 года местного времени принято решение о проведении контртеррористической операции, в границах улиц Новоселов, Магнитогорской, Локомотивной, Федерации — Калининского административного округа», — говорилось в сообщении.

Тюменцев предупредили о том, что в районе КТО введены специальные меры, включавшие проверку документов, ведение контроля телефонных переговоров, усиление охраны общественного порядка, а также эвакуацию людей и отбуксировку транспортных средств из района операции.

Как рассказали местные жители изданию RT, в рамках проведения КТО их собрали в безопасном месте.

«Тут сначала воду, газ и свет отключили, а потом нас стали из домов собирать в лицей. А потом уже услышала вначале один хлопок, потом второй, потом очереди пошли», — сообщила изданию одна из очевидиц событий.

По словам местных жителей, собственник дома, где укрывались террористы, в марте выставил дом на продажу. Жил он при этом тихо и скромно, и ничего плохого за ним не замечалось.

Свидетелями контртеррористической операции стали и жители Тюмени, не проживающие в районе Маяк, где находятся улицы, на которых был объявлен режим КТО. Они делились в соцсетях видеороликами, на которых были видны вереницы автомобилей спецслужб, проезжающие с мигалками по городу. Они отмечали, что видят даже БТРы и задавались вопросами о происходящем.