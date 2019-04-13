«Пошел на таран»: атака на посольство Украины в Лондоне

Полицейские взяли под особую охрану посольство Украины Великобритании после того, как 30-летний мужчина дважды протаранил автомобиль украинского посла. Машина была припаркована у здания диппредставительства. Приехавшие полицейские попытались остановить злоумышленника, но у них не получилось. Тогда они открыли огонь. По словам очевидцев, прозвучало около 10 выстрелов.

Сотрудники полиции оцепили посольство Украины на Холланд Парк-роуд в Лондоне после перестрелки рядом со зданием диппредставительства. Об этом сообщила газета Daily Express.

Узбекистана и Камеруна. Как отмечает издание, перекрыты обе стороны улицы. В оцепленном месте, кроме посольства Украины находятся также дипмиссии Греции

По словам очевидцев, было произведено около 10 выстрелов. Женщина, работающая в близлежащем магазине, сказала, что слышала несколько выстрелов в период между 10 и 11 часами (12-13 мск) утра по местному времени.

Огонь был открыт сотрудниками полиции во время задержания водителя, который протаранил автомобиль посла Украины в Великобритании, который стоял на парковке у здания ведомства.

По словам другого очевидца инцидента, сотрудники правоохранительных органов прибыли «очень быстро», при этом было много полицейских машин.

Сотрудникам полиции, прибывшим на место происшествия, чтобы задержать нарушителя порядка, заблокировали его автомобиль. Но, несмотря на это, мужчина вновь протаранил машину посла.

«В ответ полиция была вынуждена открыть огонь по автомобилю преступника. Виновник был задержан и доставлен в полицейский участок», — сообщили на сайте посольства.

По информации других источников, наоборот, первым стрелял злоумышленник из салона автомобиля, после чего полицейские начали стрелять в ответ.

В то же время, The Telegraph со ссылкой на секретаря посольства Дениса Сеника утверждает, что стрельбу вела только полиция, из салона авто никто не стрелял.

Между тем в диппредставительстве подчеркнули, что злоумышленник сделал наезд намеренно.

«Около 10:00 [12:00 мск] в субботу, 13 апреля, служебную машину посла Украины в Великобритании, которая была припаркована напротив здания посольства Украины, намеренно протаранили», — сказали в посольстве Украины в Великобритании.

Сотрудники ведомства добавили, что никто из работников посольства не пострадал и до этого никто из украинских дипломатов не получал никаких угроз. Мотивы нападавшего пока не известны.

Тем временем, по информации газеты Evening Standard, инцидент был исчерпан спустя несколько часов — в 14:40 (16:40 мск). В полиции, по информации Daily Express, сказали, что сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину в возрасте 40 лет. Он не пострадал, но «в качестве меры предосторожности» его доставили в центральную лондонскую больницу.

Так же, по заявлению Скотленд-Ярда, это преступление не является террористическим актом.

Такие происшествия достаточно часто происходят у правительственных зданий. Так, в августе прошлого года мужчина наехал на пешеходов у здания британского парламента . Подозреваемый 30-летний мужчина был задержан в тот же день и доставлен в полицейский участок на юге Лондона.

Известно, что утром 14 августа он на серебристом автомобиле протаранил ограждение у здания парламента. При этом пострадали несколько человек. Полиция рассматривала это преступление как теракт, поэтому расследование инцидента передали контртеррористическому командованию столичной полиции.

«Он был задержан по подозрению в совершении преступлений, связанных с терроризмом», — сообщили в правоохранительных органах.

В результате инцидента пострадали двое. В службе скорой помощи Лондона сообщили, что пострадавших госпитализировали. При этом, медики отметили, что они не получили серьезных травм. Издание The Telegraph со ссылкой на показания очевидца сообщило, что возможно одним из пострадавших стал велосипедист, которому врачи оказывали помощь.

Тогда же группа неизвестных открыла огонь по диппредставительству США в Анкаре. Об произошедшем сообщил телеканал Haberturk, указывая, что нападавшие открыли огонь из салона автомобиля.

Инцидент произошел на бульваре Ататюрка около 5:00 по местному времени, которое совпадает с московским. Как сообщили в правоохранительных органах, злоумышленники произвели 4-5 выстрелов, после чего им удалось скрыться. Одна из пуль попала в будку охранника, но о пострадавших не сообщали.

Двумя годами ранее, в декабре 2016 года, на посольство США в Анкаре было совершено еще одно нападение. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на представителя госдепартамента США.

«Никто не пострадал, когда человек, вооруженный пистолетом, открыл огонь рядом с входом в наше посольство в Анкаре», — сообщил собеседник издания. Он добавил, что сотрудники турецкой полиции задержали нападавшего.

Вооруженный мужчина пытался войти в диппредставительство США, но полиции удалось его обезвредить и взять под стражу. Сотрудникам ведомства разрешили выйти из здания спустя несколько часов, а полицейский дежурили близ территории посольства до утра следующего дня.