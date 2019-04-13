«Сесть успею»: пьяный правозащитник пострелял в центре Москвы

Члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Павла Пятницкого задержали в центре Москвы за стрельбу из травматического оружия. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили рядом с автомобилем, в котором был правозащитник предметы, похожие на гильзы. Во время задержания он вел прямой эфир в инстаграме. Находясь в машине полицейских, Пятницкий включил мигалки, после чего получил предупреждение от сотрудника полиции. Прямые трансляции он продолжил вести и в отделе полиции.

Сотрудники полиции задержали члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павла Пятницкого. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное управление полиции.

«Поступило сообщение о хулиганстве на Цветном бульваре, неизвестный мужчина, находясь в салоне автомашины Ford несколько раз выстрелил из пистолета», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили несколько предметов, похожих на гильзы, у автомобиля. Кроме того, они задержали мужчину 1984 года рождения. Его подозревают в стрельбе из травматического пистолета.

По факту инцидента сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

Как сообщает СМИ, задержанным оказался известный своими выступлениями в ток-шоу юрист, член ОНК Павел Пятницкий.

В сеть попало несколько видео, которые мужчина снимал, находясь в машине сотрудников правоохранительных органов и в самом участке.

На кадрах одной из записей видно, как Пятницкий, включил полицейскую сирену, чтобы доказать, что его задержали, сообщает m24.ru. После этого он получил предупреждение стража порядка, который находился рядом с автомобилем.

Замечания он получал и после, когда его привезли в отдел полиции. Он продолжил снимать видео, в одном из которых «проинспектировал» стенды, висящие на стенах отдела, сообщает Рен ТВ.

Юрист обрадовался, когда увидел контактные данные ОНК. Прочитав то, что было написано на стенде, он воскликнул: «Так, это мы! Это мы!» А затем с успокоением добавил: «Хорошо, это мы».

Затем он отправился дальше исследовать справочную информацию. Когда он дошел до стенда с главами различных управлений и обнаружил там изображение начальника УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве генерал-майора полиции Игоря Зиновьева , то сказал: «Ай, и Зиновьев, мой, Игорь Викторович, любимый. Смотри, какой красивый!»

Кроме этого видео, есть еще одно, которое также опубликовали на сайте телеканала. В нем Пятницкий называл сотрудника правоохранительных органов «страшным сержантом», утверждая, что это не оскорбление.

Полицейский исправляет его и просит присесть. «Сесть я всегда успею», — ответил ему задержанный.

Затем он еще несколько раз называет стража порядка вышеозначенным термином. Сотрудник полиции какое-то время исправлял мужчину, а затем не выдержал: «Я прошу вас больше так меня не называть, пожалуйста», — сказал юристу полицейский.

«Товарищ старший сержант просит не называть его страшным сержантом. А я, кстати говоря, ничего не вижу в этом оскорбительного», — сказал в ответ Пятницкий.

По информации телеканала, задержанный общественный деятель, находясь в отделе полиции, вел прямую трансляцию в инстаграме.

О случившемся в комиссии сначала узнали из сообщений СМИ. «После того, как мы поймем, что произошло, будем уже думать о дальнейших шагах», — сказал «Интерфаксу» руководитель ОНК Москвы Вадим Горшенин.

Кроме того, по сообщению агентства, в организации попросили журналистов не называть его заместителем председателя ОНК.

«Пятницкий является членом ОНК, но он не состоит в должности зампредседателя комиссии», — сказал агентству ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.

Как только обстоятельства инцидента установили, Общественная наблюдательная комиссия Москвы приостановила полномочия правозащитника Павла Пятницкого, сообщает ТАСС.

«Пятницкий задержан в состоянии алкогольного опьянения — стрелял из травматического пистолета в воздух на Бульварном кольце. Возбуждено дело по статье УК РФ «Хулиганство». ГУ МВД России по Москве направило письмо в Общественную палату. Полномочия Пятницкого как члена ОНК приостанавливаются. Комиссия по этике соберется, чтобы дать оценку его действиям», — сказал глава ОНК Вадим Горшенин.

Он добавил, что при составлении протокола Пятницкий в графе «место работы» указал «член ОНК Москвы», что, по его мнению, недопустимо.

Кроме того, в комиссии не исключают ухода Павла Пятницкого из организации. «Совершенно очевидно, что его полномочия в качестве члена ОНК будут приостановлены, как минимум. Как максимум, будем обсуждать это на комиссии, готовить документы с нашей оценкой и просить общественную палату отозвать его полномочия. То, что я услышал, было очень прискорбно», — отметил в разговоре с РБК замруководителя ОНК Москвы Максим Григорьев

Он отметил, что из бесед с сотрудниками полиции понял, что поведение его коллеги было «абсолютно неадекватным», которое «иначе как „диким“ он не может назвать.

Григорьев добавил, что когда был в отделении полиции, то лично столкнулся с Пятницким, которому „было плохо, и он курсировал между кабинетом дознавателя и туалетом“. „Ну, то есть его опьянение не вызвало вопросов“, — отметил представитель московской ОНК.

Как оказалось, это не единственный случай такого состояния правозащитника. В разговоре с телеканалом „360“, его бывшая коллега Диляра Тасбулатова сказала, что уже видела юриста в состоянии алкогольного опьянения. „Этот Пятницкий мне и угрожал, и так далее. Вообще очень странный человек. Правозащитник стреляет, это как понять? У него столько приводов было“, — рассказала она.