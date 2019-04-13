Пятницкий сделал заявление после скандала

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«Инцидент некрасивый»: Пятницкий сделал заявление о стрельбе 

Рамблер 1 час назад
Правозащитник Павел Пятницкий извинился за хулиганскую стрельбу в центре Москвы и пообещал сделать выводы. Он снял видеоролик, в котором подтвердил, что был пьян, когда в субботу ночью стрелял из пистолета и включал сирену в полицейском автомобиле.
«Имел место действительно вчера инцидент после алкоголя, нехороший, некрасивый… Приношу свои извинения обществу и всем, кого в видео упоминал. Ну а какие-то выводы я сделаю и буду разбираться, что с этим дальше делать в понедельник, когда будет судебное заседание», — заявил Пятницкий.
Пятницкого отпустили из полиции, однако уголовное дело о хулиганстве все-таки возбудили. В понедельник предстоит суд.
Известный правозащитник устроил стрельбу в центре Москвы
Ранее сообщалось, что заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павел Пятницкий устроил стрельбу из салона автомобиля на Цветном бульваре. До этого правозащитник в ресторане отмечал день рождения коллеги — Дмитрия Носова.
В сети появилось видео, где Павел Пятницкий хулиганит, уже будучи задержанным. Он сам запустил прямой эфир прямо из полицейского автомобиля. Судя по голосу, мужчина был нетрезв. Правозащитник рассказывает, что отмечал в кафе день рождения Дмитрия Носова, олимпийского чемпиона, члена Общественной палаты.
Чтобы показать всем, что он действительно задержан, он включил сирену в авто. После этого сотрудник полиции предупредил его, что применит спецсредства.
Коллеги Павла Пятницкого заявили, что могут исключить его из ОНК после хулиганства и заведенного уголовного дела.
Комментарии11
Происшествия , Видео , Дмитрий Носов , Общественная палата России , Москва
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