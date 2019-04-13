Кибермошенники стали чаще беспокоить граждан по телефону. Злоумышленники представляются сотрудниками финансовых организаций и пытаются выведать у людей персональные данные — номер банковской карты или пароль от личного кабинета.
Увеличение подобных случаев подтверждают Альфа-банк, Райффайзенбанк и Промсвязьбанк, пишут «Известия».
Самая популярная «уловка» преступников — якобы подозрительные операции, произведённые с помощью карты. Неизвестные предлагают «проверить», всё ли происходит в рамках закона. Если «фокус» удаётся, то потерпевший может лишиться всех накоплений.
Чаще всего киберпреступники используют московские городские номера или телефон горячей линии, начинающийся на 8 800.
Ранее News.ru сообщал, что виртуальные жулики переориентировались с пенсионеров на более молодых россиян. Это связано с тем, что пожилые люди стали менее восприимчивы к проискам злоумышленников.