Россиян предупредили о телефонных кибермошенниках

Кибермошенники стали чаще беспокоить граждан по телефону. Злоумышленники представляются сотрудниками финансовых организаций и пытаются выведать у людей персональные данные — номер банковской карты или пароль от личного кабинета.

Райффайзенбанк и Увеличение подобных случаев подтверждают Альфа-банк Промсвязьбанк , пишут «Известия».

Самая популярная «уловка» преступников — якобы подозрительные операции, произведённые с помощью карты. Неизвестные предлагают «проверить», всё ли происходит в рамках закона. Если «фокус» удаётся, то потерпевший может лишиться всех накоплений.

Чаще всего киберпреступники используют московские городские номера или телефон горячей линии, начинающийся на 8 800.

Ранее News.ru сообщал, что виртуальные жулики переориентировались с пенсионеров на более молодых россиян. Это связано с тем, что пожилые люди стали менее восприимчивы к проискам злоумышленников.