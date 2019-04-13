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Торговый центр «Океания» эвакуирован в Москве 

News.ru 1 час назад
Фото: Новости Москвы, VK
Около 600 человек эвакуированы из здания ТЦ «Океания» на западе столицы. Помещение покинули как сотрудники, так и посетители магазинов.
Причиной стало срабатывание пожарной сигнализации, сообщили News.ru в МЧС. Тревога оказалась ложной, работы по проверке строения в настоящий момент завершены.
Причиной инцидента стало приготовление еды на втором этаже.
Ранее News.ru писал, что посетителей и персонал торгового центра «Радуга Парк» экстренно эвакуировали. Позднее в Сети появилось сообщение о том, что людей вывели и из других торговых центров: ТРЦ «Глобус», ТРЦ «Карнавал» и ТЦ «Белка Маркет». По данным источника в силовых структурах, причиной стала рассылка ложных сообщений с угрозами.
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