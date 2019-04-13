Торговый центр «Океания» эвакуирован в Москве

Около 600 человек эвакуированы из здания ТЦ «Океания» на западе столицы. Помещение покинули как сотрудники, так и посетители магазинов.

Причиной стало срабатывание пожарной сигнализации, сообщили News.ru в МЧС . Тревога оказалась ложной, работы по проверке строения в настоящий момент завершены.

Причиной инцидента стало приготовление еды на втором этаже.

Ранее News.ru писал, что посетителей и персонал торгового центра «Радуга Парк» экстренно эвакуировали. Позднее в Сети появилось сообщение о том, что людей вывели и из других торговых центров: ТРЦ «Глобус», ТРЦ «Карнавал» и ТЦ «Белка Маркет». По данным источника в силовых структурах, причиной стала рассылка ложных сообщений с угрозами.