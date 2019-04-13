«Дом никто не тушил»: как ликвидировали террористов в Тюмени

Тюмени в субботу утром официально отменили режим контртеррористической операции (КТО), который был введен во время нейтрализации террористов. В ходе нее обоих злоумышленников удалось обезвредить. Все соответствующие ограничения также сняты. Здание, в котором находились бандиты, полностью сгорело. Эвакуированные люди вернулись в свои дома.

В Тюмени официально приостановили режим контртеррористической операции (КТО). Об этом в субботу, 13 апреля, проинформировал Национальный антитеррористический комитет (НАК) . Режим был введен в минувшую пятницу в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Тюмени, на основании федерального закона «О противодействии терроризму». Об этом проинформировал Национальный антитеррористический комитет (НАК).

В субботу были сняты специальные меры и временные ограничения, которые ввели на время осуществления контртеррористической операции, в результате которой были ликвидированы двое членов группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России ) (организация запрещена на территории РФ).

Известно, что они готовили серию терактов в местах массового скопления людей. Как сообщила пресс-служба управления ФСБ по области, в региональное управление ФСБ поступила информация, что диверсанты обосновались в одном из частных домов в Калининском административном округе Тюмени.

В ответ на попытку оперативников вести переговоры бандиты открыли огонь.

«На предложение сложить оружие и сдаться властям террористы открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов и в результате последовавшей перестрелки были нейтрализованы», — передает Национальный антитеррористический комитета (НАК).

Вначале здание обстреляли из тяжелого пулемета, установленного на БТРе. После этого с помощью бронетранспортера были снесены ворота и забор, а в образовавшийся пролом направился спецназ. Из-за обстрела в доме вспыхнул сильный пожар.

Согласно информации, которую предоставил информационный центр Национального антитеррористического комитета, никто из мирных жителей в ходе антитеррористической операции в Тюмени не пострадал. Нет потерь и в числе работников оперативных служб. На место происшествия приехал губернатор Тюменской области Александр Моор. Он похвалил работу спецслужб во время проведения операции.

«Все сработали как один механизм. В кратчайшие сроки район был блокирован, на протяжении всей операции силовики полностью контролировали ситуацию», — написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Штаб по проведению операции на время занял лицей №34. Там эвакуированные жители частных домов провели всю ночь, пока ждали окончания штурма. Вместе с ними находились команда спасателей и врачи. При этом, как отмечают очевидцы, жителей многоэтажек не эвакуировали.

Также жители Тюмени сообщали об отсутствии электричества на улицах города и перебоях в работе сотовой связи. Жительница Тюмени Анна Скатова, свидетельница КТО, рассказала об операции.

По ее словам, эвакуировали домов 15–20, расположенных на улицах Новоселов и Амурская. Людей переместили в лицей неподалеку. Он стал пунктом временного содержания. Туда привезли раскладушки и одеяла с матрасами. Сотрудники спецслужб оцепили район и быстро вывели всех людей.

«Это было примерно десять вечера, а стрелять начали уже позже, около полуночи. Длилось очень долго, не было одномоментно, чтобы оцепили и сразу стрелять начали. Прошло часа два, переговоров никаких мы не слышали, живем далековато от места стрельбы. Дом загорелся после стрельбы, он очень долго горел, было ощущение, что его никто не тушил вообще», — поделилась она.

В данный момент Тюмень уже вернулась к привычному образу жизни. Ночное происшествие для большинства горожан осталось незамеченным. Движение по ранее оцепленным улицам возобновлено. Всем эвакуированным в ходе операции людям дали разрешение вернуться домой.

О случившемся большинство жителей Тюмени узнали утром из социальных сетей. Кто-то расценил происшествие как постановку, другие были возмущены такой реакцией. Следившие за ходом событий испытали сильное нервное потрясение.