Дворкович внес ясность в историю с «заманиванием» Абызова

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Дворкович опроверг приглашение Абызова на день рождения в Москву 

Москва24 + ещё 2 1 час назад
Бывший вице-премьер РФ и сопредседатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович отрицает информацию, что бывшего министра "Открытого правительства" Михаила Абызова задержали в Москве после приглашения на его день рождения.
"Я справлял день рождения не в Москве, уезжал с семьей, никого не звал. Несколько недель с ним не общался", — цитирует "Интерфакс" Дворковича.
Политик сказал, что задержание коллеги по правительству стало для него неожиданностью.
«Попытка пресечена»: как Абызов пытался увести деньги
Также Дворкович отметил, что за несколько недель до ареста он общался с Абызовым, так как тот является его другом. По этой же причине он поручился за него в суде.
По данным СМИ, задержанный экс-министр "Открытого правительства" Михаил Абызов, который в последнее время проживал в Италии и США, приехал в Россию именно на день рождения своего бывшего коллеги Аркадия Дворковича.
Дворкович стал президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в октябре 2018 года. С 21 мая 2012 года по 18 мая 2018 года занимал пост заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Координировал работу федеральных органов исполнительной власти в области сельского и лесного хозяйства, рыболовства, транспорта и связи, топливно-энергетического комплекса, промышленности (за исключением оборонно-промышленного комплекса), науки, инноваций и биотехнологий.
Михаила Абызова заключили под стражу до 25 мая. По данным следствия, в период с 2011 по 2014 год экс-министр похитил четыре миллиарда рублей у Сибирской энергетической компании и компании "Региональные электрические сети". Украденные средства Абызов вместе с сообщниками вывел за границу, утверждают в СК. Сам бывший министр отрицает вину.
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