Известный правозащитник устроил стрельбу в центре Москвы

Правозащитника Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы

Известного правозащитника задержали за стрельбу из пистолета в центре Москвы

Полицейские задержали заместителя председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павла Пятницкого. Ему инкриминируют хулиганство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Поступило сообщение о хулиганстве на Цветном бульваре: неизвестный, находясь в салоне автомашины Ford, несколько раз выстрелил из пистолета», — заявили в полиции.

Там отметили, что инцидент произошел в субботу ночью. Полицейские нашли автомобиль подозреваемого и гильзы. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

В сети появилось видео, где Павел Пятницкий хулиганит, уже будучи задержанным. Он сам запустил прямой эфир прямо из полицейского автомобиля. Судя по голосу, мужчина нетрезв. Правозащитник рассказывает, что отмечал в кафе день рождения Дмитрия Носова , олимпийского чемпиона, члена Общественной Палаты

Чтобы показать всем, что он действительно задержан, он включил сирену в авто. После этого сотрудник полиции предупредил его, что применит спецсредства, если Пятницкий продолжит дебоширить.

«Сидите нормально. Не заставляйте меня применять спецсредства», — сказал сержант полиции.

Скорее всего, Павла Пятницкого исключат из ОНК после хулиганства и заведенного уголовного дела. Об этом заявил «Говорит Москва» зампред наблюдательной комиссии Максим Григорьев

«Было какое-то мероприятие с участием Носова, олимпийского чемпиона, сейчас он член Общественной Палаты. Был то ли день рождения, то ли нет. Там какое-то было отмечание, после чего Павел вышел в пьяном виде и совершенно неадекватно стал себя вести», — отметил Григорьев, назвав случившееся «дичью».

По его словам, если будет возбуждено уголовное дело, то полномочия Пятницкого как члена ОНК будут приостановлены.