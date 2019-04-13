Известный правозащитник устроил стрельбу в центре Москвы

Известного правозащитника задержали за стрельбу из пистолета в центре Москвы.
Полицейские задержали заместителя председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павла Пятницкого. Ему инкриминируют хулиганство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Поступило сообщение о хулиганстве на Цветном бульваре: неизвестный, находясь в салоне автомашины Ford, несколько раз выстрелил из пистолета», — заявили в полиции.
Там отметили, что инцидент произошел в субботу ночью. Полицейские нашли автомобиль подозреваемого и гильзы. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
В сети появилось видео, где Павел Пятницкий хулиганит, уже будучи задержанным. Он сам запустил прямой эфир прямо из полицейского автомобиля. Судя по голосу, мужчина нетрезв. Правозащитник рассказывает, что отмечал в кафе день рождения Дмитрия Носова, олимпийского чемпиона, члена Общественной Палаты.
Чтобы показать всем, что он действительно задержан, он включил сирену в авто. После этого сотрудник полиции предупредил его, что применит спецсредства, если Пятницкий продолжит дебоширить.
«Сидите нормально. Не заставляйте меня применять спецсредства», — сказал сержант полиции.
Скорее всего, Павла Пятницкого исключат из ОНК после хулиганства и заведенного уголовного дела. Об этом заявил «Говорит Москва» зампред наблюдательной комиссии Максим Григорьев.
«Было какое-то мероприятие с участием Носова, олимпийского чемпиона, сейчас он член Общественной Палаты. Был то ли день рождения, то ли нет. Там какое-то было отмечание, после чего Павел вышел в пьяном виде и совершенно неадекватно стал себя вести», — отметил Григорьев, назвав случившееся «дичью».
По его словам, если будет возбуждено уголовное дело, то полномочия Пятницкого как члена ОНК будут приостановлены.