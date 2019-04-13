Источник: правозащитник Пятницкий задержан по подозрению в стрельбе в центре Москвы

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе из травматического пистолета в центре Москвы . Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "Поступило сообщение о хулиганстве на Цветном бульваре: неизвестный, находясь в салоне автомашины Ford, несколько раз выстрелил из пистолета", — сказали в ведомстве, уточнив, что ЧП произошло ночью в субботу. "Позже был найден автомобиль подозреваемого и гильзы, задержан мужчина 1984 года рождения", — добавили в главке. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). В свою очередь источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что задержанным оказался заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Павел Пятницкий.