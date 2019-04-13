«Он здесь решал вопросы»: в Петербурге застрелен бизнесмен

СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту убийства бизнесмена Владимира Кулебакина в Выборгском районе. 68-летний хозяин сети небольших гостиниц был пойман киллером в своем особняке и получил три пули в спину из пистолета с глушителем. Приоритетная версия — предпринимателя заказали конкуренты по бизнесу.

Следственное управление СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту убийства бизнесмена Владимира Кулебакина в Выборгском районе, приводит РИА «Новости» сообщение силовых структур.

«Неизвестный застрелил из пистолета бизнесмена Владимира Кулебакина в Выборгском районе, предположительно, из травматического орудия», — пояснил правоохранители.

«Из материалов уголовного дела следует, что в пятницу 12 апреля в поселке Парголово Выборгского района города неизвестный преступник произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия в предпринимателя, который был доставлен в больницу, где скончался от полученных ранений», — говорится в сообщении следствия.

следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливают и допрашивают свидетелей и очевидцев, назначают необходимые судебно-медицинские и криминалистические экспертизы, проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установления лица, совершившего данное преступление и привлечение его к уголовной ответственности.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководства ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. По данным «Фонтанки», киллер убил 68-летнего предпринимателя в его особняке из пистолета с глушителем. Камера засняла подозреваемого — это мужчина в синей спортивной одежде в капюшоне и с красным пакетом, передает РЕН ТВ.

Судя по всему, это профессионал. Он тщательно скрывал лицо, у него были очки и усы, скорее всего, накладные. Мужчина сначала не спеша прогуливался по улице. Позже он вошел в особняк и открыл огонь. Приоритетная версия — убийство могли заказать конкуренты по бизнесу.

«Я с ним общалась нормально. Построил домики и сдавал жилье. Вроде как много денег с них не брал. Все, кто здесь жил, были довольны. Он даже на бизнесмена не похож. Вечно у него какой-то ватничек. Шикарно не одевался, по-моему, у него даже машины не было. Нормальный человек, спокойный, неконфликтный. Я не слышала, чтобы он орал, голос повышал», — рассказала знакомая убитого бизнесмена.

«Стройки у него. Строил все время, предприниматель. Построил несколько домов. Похоже, что криминал», — отметил другой сосед убитого.

«Я не знаю, был ли он обеспеченным человеком, я его деньги не считала. Но да, он здесь решал вопросы, хозяйственные вопросы. Когда у нас какие-то проблемы возникали совместные по хозяйственным делам, мы их решали», — приводит портал 78.ru слова еще одной соседки Кулебакина.

Кулебакин приехал в Петербург из Архангельска. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот запрещенных веществ, с 2005 года занимался гостиничным бизнесом, имел отношение к десяткам объектов на Выборгском шоссе, Песочной и Полевой улицах в Парголово.

С 2015 года Росреестр власти Петербурга вели с Кулебакиным тяжбы по поводу занятых участков и построенных на них объектах. Вместе с погибшим бизнес вел его 70-летний брат. Он тоже зарегистрирован индивидуальным предпринимателем с той же сферой деятельности.

По данным системы СПАРК, Кулебакин руководил семью компаниями в Югре и одной фирмой, которая зарегистрирована в Тюмени, является резидентом технопарка высоких технологий Ханты-Мансийского автономного округа, специализируется на создании образовательных организаций.

Неделей ранее стало известно, что Москва возглавила рейтинг уровня преступности в 2018 году среди российских городов. По данным МВД, в столице было зарегистрировано более 140 тысяч преступлений за прошлый год, на втором месте расположилась Московская область с показателем 80,2 тысячи преступлений.

Согласно рейтингу, меньше всего преступлений в 2018 году было зафиксировано на Чукотке — 748, в Ненецком автономном округе — 857, Республике Ингушетия — 1,6 тысячи, Республике Калмыкия — 2,7 тысячи, а также Магаданской области — 2,9 тысячи преступлений. Санкт-Петербург находится в середине списка.

Всего, по данным рейтинга, за прошлый год в России было зафиксировано порядка 1,89 миллиона преступлений, что ниже на 3,3% по сравнению с 2017 годом.