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Эвакуированные жители Тюмени вернутся домой утром 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Жители Тюмени, эвакуированные из зоны проведения контртеррористической операции в Тюмени, останутся в пункте временного размещения до утра. Об этом сообщил источник в экстренных службах региона.
Размещённые в школе люди останутся до утра, решение о возвращении их домой будет принято позже. Людям предоставили все условия для отдыха, питание, — цитирует собеседника ТАСС.
Ранее News.ru сообщал, что силовики сняли оцепление на окраине Тюмени, где проходила контртеррористическая операция, в ходе которой были убиты два боевика.
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Происшествия , ИТАР-ТАСС , Тюмень
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