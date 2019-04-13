Эвакуированные жители Тюмени вернутся домой утром

Жители Тюмени , эвакуированные из зоны проведения контртеррористической операции в Тюмени, останутся в пункте временного размещения до утра. Об этом сообщил источник в экстренных службах региона.

Размещённые в школе люди останутся до утра, решение о возвращении их домой будет принято позже. Людям предоставили все условия для отдыха, питание, — цитирует собеседника ТАСС.

Ранее News.ru сообщал, что силовики сняли оцепление на окраине Тюмени, где проходила контртеррористическая операция, в ходе которой были убиты два боевика.