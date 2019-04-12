В Тюмени введен режим контртеррористической операции, передает РИА "Новости".
Как сообщили в управлении ФСБ, режим КТО введен из-за выявления членов террористической группировки "Исламское государство", которые планировали совершить теракт в местах массового пребывания людей.
По данным ведомства, террористы находятся в одном из частных домов Тюмени.
Контртеррористическая операция проводится в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени.