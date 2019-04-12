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В Тюмени началась контртеррористическая операция 

Газета.Ru + ещё 13 27 минут назад
Фото: кадр видео
В Тюмени введен режим контртеррористической операции, передает РИА "Новости".
Как сообщили в управлении ФСБ, режим КТО введен из-за выявления членов террористической группировки "Исламское государство", которые планировали совершить теракт в местах массового пребывания людей.
По данным ведомства, террористы находятся в одном из частных домов Тюмени.
Контртеррористическая операция проводится в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени.
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Происшествия , Другое , Исламское государство , РИА Новости , Тюмень
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