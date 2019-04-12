В Тюмени введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ФСБ России по области.
В ФСБ сообщили, что в одном из частных домов находятся вооруженные члены запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
Операция проводится на улицах Новоселов, Магнитогорской и Локомотивной.
В указанном квартале отключили электричество, жителей частного сектора эвакуировали.
Служба безопасности обратилась к жителям города с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с проведением операции.