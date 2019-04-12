Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обнаружены террористы: В Тюмени введен режим КТО 

Рамблер + ещё 15 8 минут назад
Фото: кадр видео
В Тюмени введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ФСБ России по области.
В ФСБ сообщили, что в одном из частных домов находятся вооруженные члены запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
Операция проводится на улицах Новоселов, Магнитогорской и Локомотивной.
В указанном квартале отключили электричество, жителей частного сектора эвакуировали.
Служба безопасности обратилась к жителям города с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с проведением операции.
Происшествия , Другое , ФСБ , Исламское государство , Интерфакс , Тюмень
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не прячьтесь»: Порошенко обратился к Зеленскому16
Больше не клоун? Зеленский встретился с Макроном230
Пока вы не уснули: Путин принял решение по Крыму122
Входа нет: Польша не пустила крымский парусник218
Под чужими именами: раскрыта тайна семьи Порошенко256
Видео
Россию обвинили в подготовке войны в Европе
В мире Политика
Появилось видео встречи Зеленского и Макрона
В мире Европа
Путин: призыв в армию уйдет в прошлое
Политика Армия
Пока вы спали: Черный список ЦБ слили в Сеть
Общество
Погода на выходные: будет облачно и дождливо
Погода Общество
На «сбитого фурой» Зеленского высыпали героин
В мире Украина
Снова за старое: Украина направит суда в Керченский пролив
В мире Армия
«Юра, прости»: что происходит с космонавтикой
Наука и техника Статьи
Испугался компромата: почему Ленин сдал Ассанжа
В мире
«Все!»: Ассанж задержан
Криминал В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение