Обнаружены террористы: В Тюмени введен режим КТО

В ФСБ сообщили, что в одном из частных домов находятся вооруженные члены запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»

Операция проводится на улицах Новоселов, Магнитогорской и Локомотивной.

В указанном квартале отключили электричество, жителей частного сектора эвакуировали.

Служба безопасности обратилась к жителям города с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с проведением операции.