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«Существует угроза»: канал имени Москвы может обрушиться 

Рамблер + ещё 2 35 минут назад
Канал имени Москвы «вызывает озабоченность» — его инженерные сооружения столь изношены, что могут не выдержать нагрузок. Об этом, как сообщает Интерфакс, заявил полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.
В ходе совместного заседания коллегии МЧС и совета при полномочном представителе главы государства в ЦФО Щеголев не исключил, что подпорные стенки шлюзов канала имени Москвы могут обрушиться.
В январе под каналом имени Москвы из-за провала грунта прорвало дамбу. В результате Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе был затоплен водой.
Происшествия , Видео , Общество , Игорь Щеголев , МЧС , Москва
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