«Существует угроза»: канал имени Москвы может обрушиться

Канал имени Москвы «вызывает озабоченность» — его инженерные сооружения столь изношены, что могут не выдержать нагрузок. Об этом, как сообщает Интерфакс, заявил полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев

В ходе совместного заседания коллегии МЧС и совета при полномочном представителе главы государства в ЦФО Щеголев не исключил, что подпорные стенки шлюзов канала имени Москвы могут обрушиться.

В январе под каналом имени Москвы из-за провала грунта прорвало дамбу. В результате Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе был затоплен водой.