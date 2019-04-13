Появились подробности о боевиках в Тюмени

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Появились подробности о ликвидированных боевиках в Тюмени 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 27 46 минут назад
Жительница Тюмени рассказала, что боевики запрещенной в России группировки ИГ заселились в частный дом, где проходила ликвидация, за несколько дней до этого.
Двое сторонников экстремистской группировки заехали в дом, который был выставлен на продажу, за несколько дней до проведения спецоперации, передает «URA.RU».
Опубликованы кадры с места ликвидации боевиков в Тюмени
По словам жительницы соседнего дома, из внешних особенностей у мужчин были длинные бороды.
На данный момент оцепление том районе Тюмени, где проходила контртеррористическая операция, уже сняли. От сгоревшего здания уцелела только одна стена.
Губернатор Тюменской области Александр Моор на своей официальной странице в Instagram подтвердил проведение спецоперации по ликвидации террористов. Также он выразил благодарность спецслужбам, принимавшим участие в операции.
«Вчера в городе Тюмени прошла реальная контртеррористическая операция. Были ликвидированы два боевика, присягнувшие запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Эти люди готовили в Тюмени теракт», — написал губернатор.
По словам главы региона, никто из правоохранителей и мирных жителей не пострадал.
Напомним, накануне в пятницу в Тюмени была объявлена контртеррористическая операция. Позже стало известно о ликвидации там сторонников запрещенной в России террористической группировки ИГ.
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Происшествия , Видео , Исламское государство , Тюмень
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