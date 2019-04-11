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Учительница побила школьника указкой и назвала его «гаденышем» 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Сети появилось видео, на котором запечатлен инцидент, возможно, произошедший в одной из школ города Новомосковска Тульской области.
Из видеозаписи видно, как разозлившаяся преподавательница начала бить ученика указкой, когда тот не сумел ответить на вопрос у доски.
Кроме того, учительница стала дергать мальчика за одежду и перешла на оскорбления.
"Или тебе вообще все равно? Гаденыш!", — закричала женщина.
Ранее сообщалось, что школьницы напали на подругу, заставили ее раздеться и изнасиловали бутылкой.
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