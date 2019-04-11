Учительница побила школьника указкой и назвала его «гаденышем»

Тульской области. В Сети появилось видео, на котором запечатлен инцидент, возможно, произошедший в одной из школ города Новомосковска

Из видеозаписи видно, как разозлившаяся преподавательница начала бить ученика указкой, когда тот не сумел ответить на вопрос у доски.

Кроме того, учительница стала дергать мальчика за одежду и перешла на оскорбления.

"Или тебе вообще все равно? Гаденыш!", — закричала женщина.

Ранее сообщалось, что школьницы напали на подругу, заставили ее раздеться и изнасиловали бутылкой.