Помощника депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме 

Помощник депутата Николая Ковалева Сергей Шамарин умер через шесть дней после него в своем кабинете в Госдуме, сообщает телеграм-канал «Мэш».
Бывший директор Федеральной службы безопасности и депутат Госдумы пяти созывов, в том числе нынешнего, генерал армии Николай Ковалев скончался 5 апреля на 70-м году жизни.
Его помощник Сергей Шамарин скончался сегодня в своем кабинете в нижней палате парламента по неизвестной пока причине.
Начальник Шамарина Николай Ковалев возглавлял ФСБ в 1996-1998 годах. Его преемником на этом посту стал нынешний президент России Владимир Путин. До того как возглавить спецслужбу, Ковалев работал инженером и оперуполномоченным, воевал в Афганистане, был заместителем директора Федеральной службы контрразведки, после — пять раз избирался депутатом Госдумы.
В нижней палате парламента Ковалев в разное время возглавлял комиссии по борьбе с коррупцией и по контролю за доходами депутатов и комитет по делам ветеранов.