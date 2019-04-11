Помощника депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме

Помощник депутата Николая Ковалева Сергей Шамарин умер через шесть дней после него в своем кабинете в Госдуме , сообщает телеграм-канал «Мэш».

Бывший директор Федеральной службы безопасности и депутат Госдумы пяти созывов, в том числе нынешнего, генерал армии Николай Ковалев скончался 5 апреля на 70-м году жизни.

Его помощник Сергей Шамарин скончался сегодня в своем кабинете в нижней палате парламента по неизвестной пока причине.

Начальник Шамарина Николай Ковалев возглавлял ФСБ в 1996-1998 годах. Его преемником на этом посту стал нынешний президент России Владимир Путин . До того как возглавить спецслужбу, Ковалев работал инженером и оперуполномоченным, воевал в Афганистане, был заместителем директора Федеральной службы контрразведки, после — пять раз избирался депутатом Госдумы.

В нижней палате парламента Ковалев в разное время возглавлял комиссии по борьбе с коррупцией и по контролю за доходами депутатов и комитет по делам ветеранов.