Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Помощника депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме 

Рамблер + ещё 1 42 минуты назад
Фото: ТАСС
Помощник депутата Николая Ковалева Сергей Шамарин умер через шесть дней после него в своем кабинете в Госдуме, сообщает телеграм-канал «Мэш».
Бывший директор Федеральной службы безопасности и депутат Госдумы пяти созывов, в том числе нынешнего, генерал армии Николай Ковалев скончался 5 апреля на 70-м году жизни.
Его помощник Сергей Шамарин скончался сегодня в своем кабинете в нижней палате парламента по неизвестной пока причине.
Начальник Шамарина Николай Ковалев возглавлял ФСБ в 1996-1998 годах. Его преемником на этом посту стал нынешний президент России Владимир Путин. До того как возглавить спецслужбу, Ковалев работал инженером и оперуполномоченным, воевал в Афганистане, был заместителем директора Федеральной службы контрразведки, после — пять раз избирался депутатом Госдумы.
В нижней палате парламента Ковалев в разное время возглавлял комиссии по борьбе с коррупцией и по контролю за доходами депутатов и комитет по делам ветеранов.
Комментарии7
Происшествия , Николай Ковалев , Владимир Путин , ФСБ , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сармат» почти готов. Путин заявил о финальном испытании МБР2
Коллектор пригрозил изнасиловать жену должника63
Грозит смертная казнь: выдадут ли Ассанжа властям США36
Пригожин обратился к защитившей Путина Волочковой1
Путин задал направления работы для силовых ведомств29
Видео
Россию обвинили в подготовке войны в Европе
В мире Политика
Испугался компромата: почему Ленин сдал Ассанжа
В мире
«Все!»: Ассанж задержан
Криминал В мире
«Возьму конкурс измором»: Киркоров раскрыл доходы от «Евровидения»
Шоу-бизнес
Кремль отреагировал на арест Ассанжа
Политика Другое
«Сармат» почти готов. Путин заявил о финальном испытании МБР
Оружие Армия
«Никаких санкций»: Кремль ответил обиженному Лукашенко
Политика
Пока вы спали: Российский уголь развернули на запад
Общество
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Массовая зарядка строителей попала на видео
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение