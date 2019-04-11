Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поспорили о Крыме? Украинец выбросил москвичку из окна 

Рамблер 1 час назад
Фото: соцсети
В Москве безработный украинец выбросил женщину из окна, рассказал агентству «Москва» собеседник в правоохранительных органах.
В ночь на понедельник 32-летняя москвичка была обнаружена на козырьке офиса одного из банков на бульваре Яна Райниса на северо-западе столицы. Женщина была доставлена в больницу, где ей диагностировали ушиб легких, травмы головы и переломы ноги и позвоночника.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В рамках его расследования был задержан житель одной из квартир на четвертом этаже того же дома — 35-летний безработный гражданин Украины.
По версии следствия, иностранец пригласил москвичку в квартиру, там они пили спиртные напитки, а в какой-то момент поссорились. Тогда украинец вытолкнул женщину из окна в кухне.
В управлении Следственного комитета по Москве агентству рассказали, что подозреваемый дал признательные показания. Следствие будет ходатайствовать о его заключении под стражу.
Комментарии81
Происшествия , Криминал , СКР , МВД , АГН "Москва" , Москва , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Испугался компромата: почему Ленин сдал Ассанжа
Кремль отреагировал на арест Ассанжа42
«Все!»: Ассанж задержан232
«Там уже обнаглели»: Лукашенко об отношениях с Россией306
Пока вы спали: Российский уголь развернули на запад42
Видео
«Все!»: Ассанж задержан
Криминал В мире
Кремль отреагировал на арест Ассанжа
Политика
Кремль отреагировал на заявление Лукашенко
Политика
Пока вы спали: Российский уголь развернули на запад
Общество
Массовая зарядка строителей попала на видео
Новости Москвы
Пока вы не уснули: Киеву напомнили об угрозе войны, поражение Зеленского
В мире
«Там уже обнаглели»: Лукашенко об отношениях с Россией
Политика В мире
«Пинает со всей дури»: ролик с котом и Яшиным взорвал сеть
Общество
Москва обратилась с призывом к гражданам Казахстана
В мире СНГ
СК показал кадры задержания главы Дербентского района
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение