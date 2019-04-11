Поспорили о Крыме? Украинец выбросил москвичку из окна

В ночь на понедельник 32-летняя москвичка была обнаружена на козырьке офиса одного из банков на бульваре Яна Райниса на северо-западе столицы. Женщина была доставлена в больницу, где ей диагностировали ушиб легких, травмы головы и переломы ноги и позвоночника.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В рамках его расследования был задержан житель одной из квартир на четвертом этаже того же дома — 35-летний безработный гражданин Украины.

По версии следствия, иностранец пригласил москвичку в квартиру, там они пили спиртные напитки, а в какой-то момент поссорились. Тогда украинец вытолкнул женщину из окна в кухне.