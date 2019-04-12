Мужчину в США убили за недостаточную щедрость

Американца Крейга Брюера в штате Флорида убили за то, что он оплатил обед не всем присутствующим в кафе, подающем вафли. Инцидент произошел в городке Гейнсвилл.

Мужчина расщедрился и раздал всем посетителям по 20 долларов, однако не заметил одну девушку, за что поплатился жизнью. Спутник обделенной посетительницы вступил с Брюером в конфликт, затем сходил за пистолетом и застрелил мецената, передает Miami Herald. Убийца был задержан полицией.