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В Омске двухлетняя девочка разбилась насмерть, упав со стиральной машинки 

РИА Новости + ещё 1 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Двухлетняя девочка в Омске скончалась от тяжелой черепно-мозговой травмы после падения со стиральной машинки в ванной комнате квартиры, проводится проверка, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
"Около 20.00 (17.00 мск) 10 апреля в одной из квартир Омска в результате несчастного случая была смертельно травмирована двухлетняя девочка. СК РФ по Омской области по данному факту проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.
В управлении пояснили, что, по предварительным данным, активный ребенок за считаные минуты забрался на стиральную машинку в ванной комнате, упал с нее вниз головой на керамогранитный пол и получил тяжелую черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте.
"Семья благополучная, родители характеризуются положительно, в семье воспитываются еще двое старших мальчиков", — отметили в управлении.
Следователи просят родителей ни на секунду не оставлять маленьких детей без присмотра, чтобы исключить возможность подобных несчастных случаев. Опасность также возрастает в связи с теплой погодой, когда в квартирах часто открывают окна для проветривания.
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Происшествия , СКР , Омск
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