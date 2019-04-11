В Омске двухлетняя девочка разбилась насмерть, упав со стиральной машинки

Двухлетняя девочка в Омске скончалась от тяжелой черепно-мозговой травмы после падения со стиральной машинки в ванной комнате квартиры, проводится проверка, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.

"Около 20.00 (17.00 мск) 10 апреля в одной из квартир Омска в результате несчастного случая была смертельно травмирована двухлетняя девочка. СК РФ по Омской области по данному факту проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

В управлении пояснили, что, по предварительным данным, активный ребенок за считаные минуты забрался на стиральную машинку в ванной комнате, упал с нее вниз головой на керамогранитный пол и получил тяжелую черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте.

"Семья благополучная, родители характеризуются положительно, в семье воспитываются еще двое старших мальчиков", — отметили в управлении.

Следователи просят родителей ни на секунду не оставлять маленьких детей без присмотра, чтобы исключить возможность подобных несчастных случаев. Опасность также возрастает в связи с теплой погодой, когда в квартирах часто открывают окна для проветривания.