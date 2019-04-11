Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ИГ взяло ответственность за выбитые стекла в российском городе 

Lenta.ru 9 часов назад
«Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России организация) взяло на себя ответственность за взрыв в подмосковном городе Коломна. Об этом сообщает принадлежащее террористам агентство «Нашир».
По утверждению боевиков, в результате теракта погибли два человека и еще двое получили ранения. Нападение было организовано диверсионным отрядом из «Вилаята Кавказ» в рамках широкомасштабной операции «Возмездие за вилаят Шам».
Инцидент, о котором сообщило ИГ, произошел утром 8 апреля. Тогда от хлопка газовоздушной смеси в квартире в Коломне пострадал один человек, хозяин квартиры. Ему оказали помощь на месте. Как сообщили агентству ТАСС в МЧС, в результате взрыва были выбиты стекла на кухне. Разрушений стен и перекрытий не произошло.
18 января сообщалось, что «Исламское государство» взяло на себя ответственность за взрыв жилого дома и маршрутки в Магнитогорске. Позднее причастность террористов к трагедии поставили под сомнение.
В декабре 2017 года ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в камере хранения магазина «Перекресток» в Санкт-Петербурге. Впоследствии пойманный террорист заявил, что устроил теракт ради популяризации секты экстрасенсов.
Последние новости
В Судане произошел военный переворот Brexit перенесли и разрешили отменить ПАСЕ попросила Россию вернуться и заплатить
Комментарии1
Происшествия , Видео , X5 Retail Group , Исламское государство , Коломна
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Там уже обнаглели»: Лукашенко об отношениях с Россией234
Пока вы спали: Российский уголь развернули на запад40
Россия ответила на ультиматум ПАСЕ501
«Рука не выдержит»: Гордон угрожал чиновнице кирпичом
«Все!»: Ассанж задержан7
Видео
Пока вы спали: Российский уголь развернули на запад
Общество
Пока вы не уснули: Киеву напомнили об угрозе войны, поражение Зеленского
В мире
«Там уже обнаглели»: Лукашенко об отношениях с Россией
Политика В мире
«Пинает со всей дури»: ролик с котом и Яшиным взорвал сеть
Общество
Москва обратилась с призывом к гражданам Казахстана
В мире СНГ
СК показал кадры задержания главы Дербентского района
Криминал Происшествия
«Сиди лучше на шпагате»: россияне ответили Волочковой
Шоу-бизнес
Сбивший курсанта МЧС в Воронеже водитель доставлен в суд
Криминал Происшествия
Корь из Украины вызвала вспышку в США
В мире США
«Нами управляют ***»: Канделаки сравнила Зеленского со Шварценеггером
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение