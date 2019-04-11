Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ИГ взяло ответственность за выбитые стекла в российском городе 

Lenta.ru 1 час назад
«Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России организация) взяло на себя ответственность за взрыв в подмосковном городе Коломна. Об этом сообщает принадлежащее террористам агентство «Нашир».
По утверждению боевиков, в результате теракта погибли два человека и еще двое получили ранения. Нападение было организовано диверсионным отрядом из «Вилаята Кавказ» в рамках широкомасштабной операции «Возмездие за вилаят Шам».
Инцидент, о котором сообщило ИГ, произошел утром 8 апреля. Тогда от хлопка газовоздушной смеси в квартире в Коломне пострадал один человек, хозяин квартиры. Ему оказали помощь на месте. Как сообщили агентству ТАСС в МЧС, в результате взрыва были выбиты стекла на кухне. Разрушений стен и перекрытий не произошло.
18 января сообщалось, что «Исламское государство» взяло на себя ответственность за взрыв жилого дома и маршрутки в Магнитогорске. Позднее причастность террористов к трагедии поставили под сомнение.
В декабре 2017 года ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в камере хранения магазина «Перекресток» в Санкт-Петербурге. Впоследствии пойманный террорист заявил, что устроил теракт ради популяризации секты экстрасенсов.
Последние новости
США пожелали продлить договор СНВ-3 Представлена первая в мире фотография черной дыры В США пожаловались на несостоявшийся союз с фельдмаршалом Хафтаром
Комментарии
Происшествия , Видео , X5 Retail Group , Исламское государство , Коломна
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полковник развеял мифы о военных планах РФ7
«Он противодействовал фальсификации — его увольняют»7
Необходимо нанести удар: против США восстает больше стран4
«Ультиматум»: в Госдуме оценили резолюцию ПАСЕ26
ОАЭ нацелились на российский «Союз»1
Видео
Пока вы не уснули: Киеву напомнили об угрозе войны, поражение Зеленского
В мире
«Пинает со всей дури»: ролик с котом и Яшиным взорвал сеть
Общество
В ПАСЕ обратились к России с призывом
В мире Политика
В США произошла попытка госпереворота
В мире Конфликты
Россия пригрозила НАТО в Черном море
Армия Войска
В американском зоопарке родился чёрный носорог
В мире
Глава МВД Украины поддержал бунт против Порошенко
В мире Конфликты
«Надеюсь, ты не сс**уха»: Украинка вызвала на дебаты Скабееву
В мире Украина
«Столько негатива»: Бузова заступилась за Лазарева
Шоу-бизнес
Истребители сбили самолёты противника над Крымом
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение