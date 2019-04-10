Федор Конюхов вновь преодолевает шторм в Тихом океане

Российский путешественник Федор Конюхов , совершающий кругосветное одиночное плавание на весельной лодке, во второй раз попал в шторм в Тихом океане. Об этом сообщил ТАСС организатор экспедиции Оскар Конюхов, старший сын исследователя. Он представил выдержки из дневника путешественника: «Перешел на 53 градус Южной широты, новый рубеж для меня и лодки, так далеко на юг мы еще не забирались».

«Шторм продолжается. Иду на ощупь, ветроуказателя нет, очень сложно контролировать лодку, ветер гуляет, боюсь допустить ошибку и поставить лодку бортом к волне, тогда переворот неизбежен. Ветер разогнал большую волну, ничего нельзя сделать, только терпеть и выживать. До берега 890 морских миль (1648 км)».

По свидетельству Федора Конюхова, он вынужден ограничивать себя в пище, поскольку из-за шторма не может включить газовую печь. «Газовую печь не включаю, ничего горячего не ел уже много часов, лодку сильно бросает, и боюсь обвариться кипятком. Лучше быть голодным, чем получить ожоги горячей водой. Свой предел возможностей я нашел в этой экспедиции и в этих широтах. Наступил новый день — плотная облачность, сплошное одеяло, оставшиеся солнечные батареи не работают, им надо больше солнечного света; приборы на минимуме, только карта, электронный компас, связь», — говорится в дневнике.

Конюхов ушел в плавание 6 декабря 2018 года из порта Данидин в Новой Зеландии. Маршрут разбит на три этапа: до мыса Горн (Чили), далее к мысу Люин (Австралия) и затем в порт Данидин. В общей сложности предстоит пройти на веслах 16 тысяч морских миль (29,6 тысяч км). Путешественник намерен обогнуть Южное полушарие на лодке «Акрос», специально спроектированной для экспедиции британским дизайнером Филиппом Моррисоном. На борту девятиметрового судна есть водонепроницаемые отсеки для запаса продуктов и трех независимых систем выработки энергии: солнечных модулей, ветрогенераторов и химической энергоустановки, дающей электричество из метанола. Также лодка оснащена двумя типами спутниковых телефонов, спутниковым трекером и несколькими дублирующими контурами связи и навигации.

Федор Конюхов совершил уже пять кругосветных плаваний.