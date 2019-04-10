Угрожала ножом: пьяная мать заперла педагогов ее детей

Многодетная мать из Саратовской области заперла в квартире и угрожала убийством сотрудникам школы и детского сада, в которых обучаются ее дети. Отмечается, что педагоги пришли к женщине с профилактической беседой, так как та игнорировала родительские обязанности. Освободить их из плена агрессивной матери, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, смогли лишь прибывшие на место полицейские. Теперь женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Следственный комитет Саратовской области возбудил уголовное дело в отношении женщины, напавшей с ножом на сотрудников образовательных учреждений, в которых обучаются ее дети. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

По данным следствия, днем 25 февраля 2019 года пьяная многодетная мать позвонила в школу, чтобы разыскать своего сына-первоклассника. Ребенка удалось обнаружить — мальчик дожидался окончания занятий старшей сестры. По его словам, он не хотел один возвращаться домой к пьяной матери.

Об инциденте педагог решила уведомить органы опеки, так как ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Кроме того, семья стояла на учете как находящаяся в социально опасных условиях.

Для профилактической беседы к многодетной матери был отправлен директор школы, а также заведующая и воспитательница детского сада, в котором также учились младшие дети женщины. Как удалось установить правоохранителям, женщина сначала спокойно впустила педагогов в квартиру. Однако, как только они завели речь о том, что детей могут изъять соцслужбы, она отреагировала крайне агрессивно.

«Находясь в состоянии опьянения, женщина заперла дверь квартиры и, вооружившись ножом, стала угрожать им убийством в случае их повторной явки или попытки изъять детей. Потерпевшие были лишены возможности покинуть данное помещение», — говорится в сообщении СК.

Спасти запертых педагогов удалось только приехавшим на место сотрудникам полиции и подразделения по делам несовершеннолетних. Подключившиеся к инциденту следователи возбудили в отношении агрессивной матери уголовное дело по статьям УК РФ «Незаконное лишение свободы двух и более лиц с применением оружия» и «Угроза убийством». Теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы.

«Следователи СК допрашивают потерпевших, персонал учебных заведений, в которых обучаются дети подозреваемой, сотрудники органов профилактики, осуществляющие надзор за неблагополучной семьей, а также соседи агрессивной женщины. Расследование уголовного дела продолжается», — заключили в ведомстве.

В конце февраля в Москве произошел еще один инцидент с нападением на директора учебного учреждения — женщину несколько раз ударили газовым ключом, который был пронесен в школу в пакете. По данным департамента образования столицы, инцидент произошел в московской школе №2109.

«25 февраля на прием к директору школы №2109 Любови Егоровой пришел родственник одной из воспитательниц дошкольных групп.

Мужчина, вооруженный монтировкой, хотел выяснить причины перевода своей сестры в другую дошкольную группу. Между собеседниками возник конфликт, в результате которого мужчина применил силу», — заявили РИА «Новости» в ведомстве. После инцидента женщина была госпитализирована с рассеченной раной.

По данным СМИ, причиной инцидента стало то, что незадолго до происшествия директор понизила в должности сестру пришедшего на разборки мужчины. Причем сделала это обоснованно: на воспитательницу поступила жалоба. Как оказалось, в середине февраля она наказала одну из своих воспитанниц за плохое поведение, оставив ее одну в раздевалке. Когда мама девочки пришла за ребенком, та в слезах рассказала ей о случившемся.

Сразу после этого на воспитательницу поступила жалоба — разгневанная мать заявила, что ее ребенка подвергли опасности. Чтобы урегулировать конфликт, директор детского сада решила перевести педагога в другую группу — к самым молодым воспитанникам. Кроме того, ее зарплата после понижения в должности сократилась примерно на 5 тыс. рублей. Такого поворота воспитательница простить не смогла и привлекла для разборок своего брата.

В настоящий момент мужчина задержан и дожидается результатов расследования дела в СИЗО . Дальнейшая судьба воспитательницы неизвестна.

В конце 2018 года потасовка произошла между двукратной олимпийской чемпионкой Ольгой Даниловой и Екатериной Шаговой — директором спортивной школы, в которой когда-то обучалась спортсменка. По данным портала Progorod33, инцидент произошел во Владимирской области. Данилова, которая занимает пост начальника отдела по физкультуре, спорту и туризму в местной администрации, вызвала директора школы в свой кабинет и обвинила ее в непрофессионализме при подборе преподавателей. Шагова предъявила встречные обвинения, подчеркнув, что олимпийская чемпионка за последние пять лет ни разу не появилась в учреждении.

Как позже рассказала директор школы, после услышанного Данилова напала на нее, вооружившись маленькой новогодней елкой. Получив несколько ударов, женщина решила оказать сопротивление, однако спортсменка принялась ее душить.

Впоследствии обе пострадавшие написали заявление в полицию. Впрочем, уголовное дело так и не возбудили: в ходе экспертизы выяснилось, что ни одна из конфликтующих сторон не получила вреда здоровью.