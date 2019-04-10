Школьника из Оренбургской области наградили за спасение детей при пожаре

Учащегося восьмого класса Ивана Андреева наградили за спасение детей при пожаре в Оренбургской области , сообщает RIA56. Отмечается, что юноша получил сертификат на отдых на Черноморском побережье.

«Благодаря храбрости, быстрым и решительным действиям в критической обстановке Ивана Андреева были спасены трое детей, своевременно вызвана помощь», — заявил исполняющий обязанности вице-губернатора — заместителя председателя правительства области по социальной политике региона Павел Самсонов.

14 марта в доме Андреевых произошло возгорание, родителей в момент инцидента дома не было.

По данным портала, подросток присматривал за четырёхлетней сестрой и двумя малолетними братьями.

Отмечается, что юноша вывел детей из горевшего строения, после чего вызвал пожарных.

Ранее Newinform передавало, что в Ленинградской области наградили десятилетнего Илью Каулио, спасшего провалившуюся в полынью одноклассницу.