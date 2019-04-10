Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школьника из Оренбургской области наградили за спасение детей при пожаре 

RT на русском 6 часов назад
Фото: RT
Учащегося восьмого класса Ивана Андреева наградили за спасение детей при пожаре в Оренбургской области, сообщает RIA56. Отмечается, что юноша получил сертификат на отдых на Черноморском побережье.
«Благодаря храбрости, быстрым и решительным действиям в критической обстановке Ивана Андреева были спасены трое детей, своевременно вызвана помощь», — заявил исполняющий обязанности вице-губернатора — заместителя председателя правительства области по социальной политике региона Павел Самсонов.
14 марта в доме Андреевых произошло возгорание, родителей в момент инцидента дома не было.
По данным портала, подросток присматривал за четырёхлетней сестрой и двумя малолетними братьями.
Отмечается, что юноша вывел детей из горевшего строения, после чего вызвал пожарных.
Ранее Newinform передавало, что в Ленинградской области наградили десятилетнего Илью Каулио, спасшего провалившуюся в полынью одноклассницу.
RT на русском: последние новости
ЦПВС: более 230 детей погибли в лагере аль-Холь в Сирии Источник: в Москве неизвестный поджёг автомобиль полиции В Японии обнаружили обломки пропавшего истребителя F-35
Комментарии
Происшествия , Пожары , Иван Андреев , Павел Самсонов , Оренбургская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ИГ взяло ответственность за выбитые стекла в городе РФ
Интернет и Big data изменят политическую жизнь в РФ4
Необходимо нанести удар: против США восстает больше стран2
РФ рассказала о жутких смертях в подконтрольном США лагере
Названа роль Украины в возможной войне США с РФ43
Видео
Пока вы не уснули: Киеву напомнили об угрозе войны, поражение Зеленского
В мире
«Пинает со всей дури»: ролик с котом и Яшиным взорвал сеть
Общество
В ПАСЕ обратились к России с призывом
В мире Политика
В США произошла попытка госпереворота
В мире Конфликты
Россия пригрозила НАТО в Черном море
Армия Войска
В американском зоопарке родился чёрный носорог
В мире
Глава МВД Украины поддержал бунт против Порошенко
В мире Конфликты
«Надеюсь, ты не сс**уха»: Украинка вызвала на дебаты Скабееву
В мире Украина
«Столько негатива»: Бузова заступилась за Лазарева
Шоу-бизнес
Истребители сбили самолёты противника над Крымом
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение