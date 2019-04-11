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В Америке миллионера уличили в магазинной краже 

Мир24 + ещё 1 39 минут назад
В американском городе Ки-Уэст (штат Флорида) владелец двух особняков и частного острова попался на краже в магазине, сообщает Miami Herald.
59-летний миллионер, Эндрю Фрэнсис Липпи, приобрел в магазине в течение нескольких дней две кофеварки, восемь лампочек и подзор для кровати. Позже он попытался вернуть товар и получить за него деньги обратно.
Однако продавцы заметили, что покупатель подменил товары. Они вызвали полицию. Выяснилось, что Липпи пытался вернуть в магазин вместо новых кофеварок — старую модель и баскетбольный мяч, лампочки не той марки, а в упаковке от подзора только наволочку.
Ущерб, нанесенный магазину, оценили в 300 долларов и 59 центов (19 418 рублей). Липпи арестовали, обвинив в краже. Однако на следующий день мужчину отпустили до суда. Богатый аферист отрицает свою вину и связывает произошедшее с коммерческим спором. По его словам, подзор и наволочку перепутали сами продавцы. Хотя запись с камер видеонаблюдения говорит об обратном.
Интересно, что за неделю до произошедшего Липпи купил за восемь миллионов долларов (более 515 миллионов рублей) имение американского филантропа Эдварда Б. Найта, а также частный остров, на котором оно располагается. Он также владеет особняком, где снимали один сезон реалити-шоу MTV «Реальный мир». Сейчас он сдается на AirBnB за 999 долларов (65 тысяч рублей) в сутки.
Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах 11,8 млн жителей имеют активы не менее одного миллиона долларов. Это число превышает население таких стран, как Португалия или Швеция. Согласно данным исследования чикагской консалтинговой компании Spectrem Group, предпринимателей, активы которых оцениваются в $5–25 млн, стало больше на 3,5%. Теперь их 1,397 млн Количество американцев, в копилке которых $25 млн и больше, за прошлый год увеличилось на 0,6%. Сейчас таковых 173 тысячи человек.
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Комментарии1
Происшествия , Видео , Ки-Уэст
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