«Попытка пресечена»: как Абызов пытался увести деньги

Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов пытался скрыть от следствия средства, находящиеся на банковском счете, рассказали следователи. Всего, по данным СК, Абызов похитил и вывел за рубеж 4 млрд руб. Бывшему чиновнику инкриминируют создание преступного сообщества и мошенничество в особо крупном размере.

Как сообщил в среду на заседании Мосгорсуда представитель СК, бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в мошенничестве и содержащийся под стражей, пытался скрыть средства, находившиеся на банковском счете, перед их арестом.

«Следствием наложен арест на счета Абызова», — сказал следователь, не уточнив сумму (цитата — по агентству ТАСС). — При наложении ареста им была предпринята попытка снять их, пресеченная следствием», — отметил он.

Как заявил адвокат Абызова Александр Аснис в разговоре с журналистами, защита не осведомлена ни об аресте счета бывшего министра, ни о попытке вывода с него денежных средств.

Напомним, Абызову инкриминируют создание преступного сообщества и мошенничество в особо крупном размере.

По данным СК, Абызов похитил и вывел за рубеж 4 млрд рублей.

5 апреля Басманный суд Москвы арестовал также бывшего гендиректора компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичёва — шестого фигуранта дела экс-главы Открытого правительства Михаила Абызова.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — огласила решение судья Юлия Сафина. Ильичев останется в СИЗО как минимум до 25 мая, как и другие пять фигурантов.

Всем им предъявлены обвинения по статьям «Участие в организованном преступном сообществе» и «Мошенничество в особо крупном размере».

По данным следствия, эти деньги Абызов вывел из компаний ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии.

Басманный суд 27 марта арестовал Михаила Абызова до 25 мая. Адвокаты просили суд поместить Абызова под домашний арест или отпустить под залог в 1 млрд рублей, который был готов внести присутствовавший на заседании владелец сети региональных аэропортов «Новапорт» Роман Троценко

Михаил Абызов работал в правительстве Дмитрия Медведева в 2012–2018 гг., курируя вопросы «Открытого правительства» в кабинете Дмитрия Медведева. Ранее он также был помощником Медведева, когда тот занимал пост президента РФ. До перехода на госслужбу Абызов работал на руководящих должностях в энергокомпаниях. Он входил в правление РАО «ЕЭС России», руководил «Новосибирскэнерго», был главой «Кузбассразрезугля» и председателем совета директоров Ru-Com.

В годы работы в правительстве Абызов был одним из самых богатых чиновников по уровню ежегодного заработка. В 2018 году Forbes включил Абызова в список 200 богатейших бизнесменов России: он занял 162-ю строчку с состоянием в $600 млн В конце марта премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прокомментировал уголовное дело в отношении своего бывшего подчиненного Абызова.

«Был и, видимо, остался определенный конфликт между ним и кредиторами, который, судя по всему, и получил такое уголовно-правовое развитие», — сказал Медведев, отвечая на вопросы во время общения в прямом эфире с пользователями соцсети «ВКонтакте».

«Наверное, это плохо, но другого варианта развития событий не существует», — сказал премьер.

«Если говорить о системе «Открытого правительства», то у меня к ней, к работе этой, никаких претензий нет», — подчеркнул Медведев. «Это была серьезная и вполне важная для страны работа», — добавил он.

Интересно, что на следующий день после ареста Абызова премьер удалил его из друзей в социальной сети «ВКонтакте».

После переизбрания Владимира Путина президентом РФ и формирования нового кабмина в 2018 году должность министра по делам «Открытого правительства» была упразднена. Михаил Абызов покинул госслужбу и, по данным разных источников, большую часть времени проводил за границей. 25 марта он прилетел в Москву, по слухам, на день рождения одного из бывших коллег и был задержан правоохранительными органами

Суд не изменил меру пресечения бывшему чиновнику. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Вину свою он отрицает.

В феврале произошел еще один резонансный арест — основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви . Напомним, его задержали 15 февраля. Он является основным фигурантом дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».

Ряд представителей бизнеса и экспертов уже высказывали мнение, что дело Калви негативно отразится на инвестиционном климате в стране.

Третий резонансный арест, который также прокомментировал Медведев, — это дело Виктора Ишаева , бывшего губернатора Хабаровского края. Экс-чиновника задержали по подозрению в хищении денег у «Роснефти» через схему завышения арендной ставки коммерческого помещения.

Ишаев на госслужбе занимал должности полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе, а также министра по развитию Дальнего Востока. В суде 28 марта Ишаев заявил, что ущерб по его уголовному делу составляет 5 млн рублей за пять лет. Свою вину он также не признает.