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Взрыв прогремел в институте металлургии РАН в Екатеринбурге 

News.ru 11 часов назад
Фото: news.ru
Научный сотрудник Института металлургии и материаловедения имени А. А. Байкова РАН в Екатеринбурге пострадал при взрыве. Разрушений в здании нет, пострадавшую с ожогами увезли на карете скорой помощи в больницу.
В институте отметили, что произошёл несчастный случай.
Взорвался редуктор 40-литрового газового баллона в лаборатории аналитической химии на втором этаже. При взрыве пострадала научный сотрудник Мария Скрыльник, — сообщил представитель учреждения URA.RU.
Это уже второй подобный инцидент в городе за 10 апреля. Ранее, как писал News.ru, взрыв и последовавший за ним пожар произошли на 14-м этаже жилого дома на улице Мехренцева. Пострадавшие госпитализированы. Один из них, мужчина, получил тяжёлые ожоги. Медики диагностировали у него повреждение более 60% поверхности тела.
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Происшествия , Пожары , РАН , РИА Ura.ru , Екатеринбург
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