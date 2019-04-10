Взрыв прогремел в институте металлургии РАН в Екатеринбурге

Научный сотрудник Института металлургии и материаловедения имени А. А. Байкова РАН Екатеринбурге пострадал при взрыве. Разрушений в здании нет, пострадавшую с ожогами увезли на карете скорой помощи в больницу.

В институте отметили, что произошёл несчастный случай.

Взорвался редуктор 40-литрового газового баллона в лаборатории аналитической химии на втором этаже. При взрыве пострадала научный сотрудник Мария Скрыльник, — сообщил представитель учреждения URA.RU.

Это уже второй подобный инцидент в городе за 10 апреля. Ранее, как писал News.ru, взрыв и последовавший за ним пожар произошли на 14-м этаже жилого дома на улице Мехренцева. Пострадавшие госпитализированы. Один из них, мужчина, получил тяжёлые ожоги. Медики диагностировали у него повреждение более 60% поверхности тела.