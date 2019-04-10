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Молния догнала садящийся в Шереметьево самолет 

360tv.ru + ещё 13 10 апреля 2019
Фото: globallookpress.com
Самолет, прибывающий в Шереметьево из-за Атлантики, получил удар молнии. Командир дальнемагистрального А-330, вылетевшего из Нью-Йорка, доложил о происшествии диспетчеру. Никто не пострадал.
«Инцидент произошел при заходе на посадку в Шереметьево на высоте порядка трех тысяч метров. Лайнер удалось благополучно посадить. Никто из находившихся на борту не пострадал», — рассказал источник в органах управления воздушным движением.
Его слова привел «Интерфакс».
На корпусе самолета после посадки наземные службы нашли следы попадания молнии. Теперь состояние лайнера должны оценить эксперты, прежде чем А-330 снова сможет подняться в небо.
Экипажу удалось штатно посадить самолет.
Предыдущее происшествие в Шереметьево случилось несколькими днями ранее. В воскресенье, 7 апреля в небе над Москвой диспетчерам пришлось разводить бизнес-джет Falcon и крупнейший в мире авиалайнер Airbus A-380, принадлежащий Великобритании. Самолеты разошлись на расстоянии в несколько сотен метров.
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Комментарии1
Происшествия , Пожары , Аэропорт Шереметьево , Интерфакс , Нью-Йорк
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