Молния догнала садящийся в Шереметьево самолет

Самолет, прибывающий в Шереметьево из-за Атлантики, получил удар молнии. Командир дальнемагистрального А-330, вылетевшего из Нью-Йорка , доложил о происшествии диспетчеру. Никто не пострадал.

«Инцидент произошел при заходе на посадку в Шереметьево на высоте порядка трех тысяч метров. Лайнер удалось благополучно посадить. Никто из находившихся на борту не пострадал», — рассказал источник в органах управления воздушным движением.

Его слова привел «Интерфакс».

На корпусе самолета после посадки наземные службы нашли следы попадания молнии. Теперь состояние лайнера должны оценить эксперты, прежде чем А-330 снова сможет подняться в небо.

Экипажу удалось штатно посадить самолет.

Предыдущее происшествие в Шереметьево случилось несколькими днями ранее. В воскресенье, 7 апреля в небе над Москвой диспетчерам пришлось разводить бизнес-джет Falcon и крупнейший в мире авиалайнер Airbus A-380, принадлежащий Великобритании. Самолеты разошлись на расстоянии в несколько сотен метров.