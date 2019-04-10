Взорвавшейся в Екатеринбурге квартирой владеет подполковник

Источник в правоохранительных органах уточнил, что помещение принадлежит руководителю СО СКР по Железнодорожному району 42-летнему подполковнику Егору Медведевских.

В этой квартире он проживает с женой и двумя несовершеннолетними детьми, — сообщил он.

В момент взрыва дети отсутствовали, а силовик с супругой получили серьёзные травмы — ожоги более 50% площади тела. Сейчас они находятся в местной больнице, передаёт URA.RU.

Как писал News.ru, ранее старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова заявила, что взрыв в многоэтажном жилом доме мог произойти из-за установки натяжного потолка. По её словам, точную причину взрыва эксперты назовут после завершения пожаротехнической экспертизы.