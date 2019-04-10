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Взорвавшейся в Екатеринбурге квартирой владеет подполковник 

News.ru + ещё 24 10 апреля 2019
Фото: 66.mchs.gov.ru
Владельцем взорвавшейся в Екатеринбурге квартиры оказался сотрудник Следственного комитета.
Источник в правоохранительных органах уточнил, что помещение принадлежит руководителю СО СКР по Железнодорожному району 42-летнему подполковнику Егору Медведевских.
В этой квартире он проживает с женой и двумя несовершеннолетними детьми, — сообщил он.
В момент взрыва дети отсутствовали, а силовик с супругой получили серьёзные травмы — ожоги более 50% площади тела. Сейчас они находятся в местной больнице, передаёт URA.RU.
Как писал News.ru, ранее старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова заявила, что взрыв в многоэтажном жилом доме мог произойти из-за установки натяжного потолка. По её словам, точную причину взрыва эксперты назовут после завершения пожаротехнической экспертизы.
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Происшествия , Пожары , СКР , МВД , РИА Ura.ru , Екатеринбург
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