В жилом доме в Екатеринбурге произошел взрыв

Взрыв произошел в жилом многоэтажном доме в Екатеринбурге . Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России , в результате пострадали два человека.

"Детей среди пострадавших нет. Эвакуированы 20 человек, в том числе восемь детей", — сказал представитель МЧС.

По его словам, после взрыва возник пожар на площади 30 кв. м, открытое горение ликвидировано.

В МЧС уточнили, что взрыв произошел в квартире на 14-м этаже 17-этажного жилого дома на улице Анатолия Мехренцева.