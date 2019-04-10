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В жилом доме в Екатеринбурге произошел взрыв 

ТАСС + ещё 35 18 часов назад
Фото: МЧС РФ
Взрыв произошел в жилом многоэтажном доме в Екатеринбурге. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, в результате пострадали два человека.
"Детей среди пострадавших нет. Эвакуированы 20 человек, в том числе восемь детей", — сказал представитель МЧС.
По его словам, после взрыва возник пожар на площади 30 кв. м, открытое горение ликвидировано.
В МЧС уточнили, что взрыв произошел в квартире на 14-м этаже 17-этажного жилого дома на улице Анатолия Мехренцева.
"По прибытии подразделений наблюдался дым из квартиры на 14-м этаже, по внешним признакам несущие конструкции не нарушены, выбиты стекла в квартире", — сообщили в МЧС.
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Происшествия , Африка , Пожары , МЧС , ИТАР-ТАСС , Екатеринбург
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