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Сбил и скрылся: покушение на убийство курсанта МЧС попало на видео 

ТК «Звезда» + ещё 6 10 апреля 2019
Управляющий автомобилем Mercedes 45-летний житель Воронежа сознательно, по версии следствия, сбил 21-летнего молодого человека и скрылся с места происшествия. Видео происшествия опубликовал ТК "Звезда".
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против водителя иномарки, который намеренно сбил курсанта МЧС в Воронеже. Об этом сообщили в пресс-службе управления СК по региону.
«По результатам проведения доследственной проверки… в отношении 45-летнего воронежца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — говорится в сообщении СК.
По данным следователей, инцидент случился первого апреля. Управляющий автомобилем Mercedes 45-летний житель Воронежа сознательно сбил 21-летнего молодого человека и скрылся с места происшествия.
Курсант был госпитализирован со множественными травмами, он получил ушибленные раны головы и сотрясение мозга. Правоохранители выясняют подробности случившегося и принимают меры к поимке водителя.
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Происшествия , Видео , Другое , Криминал , МЧС , СКР , ТК "Звезда"
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