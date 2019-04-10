Сбил и скрылся: покушение на убийство курсанта МЧС попало на видео

Управляющий автомобилем Mercedes 45-летний житель Воронежа сознательно, по версии следствия, сбил 21-летнего молодого человека и скрылся с места происшествия. Видео происшествия опубликовал ТК "Звезда".

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против водителя иномарки, который намеренно сбил курсанта МЧС в Воронеже. Об этом сообщили в пресс-службе управления СК по региону.

«По результатам проведения доследственной проверки… в отношении 45-летнего воронежца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — говорится в сообщении СК.

По данным следователей, инцидент случился первого апреля. Управляющий автомобилем Mercedes 45-летний житель Воронежа сознательно сбил 21-летнего молодого человека и скрылся с места происшествия.

Курсант был госпитализирован со множественными травмами, он получил ушибленные раны головы и сотрясение мозга. Правоохранители выясняют подробности случившегося и принимают меры к поимке водителя.