СК завел дело против жителя Воронежа, сбившего на автомобиле курсанта МЧС

"Сегодня в ряде средств массовой информации опубликовано видео, на котором мужчина совершает наезд на курсанта МЧС и скрывается с места происшествия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что материал проверки был изъят из органов полиции и передан в орган СК.

"По результатам проведения доследственной проверки… в отношении 45-летнего воронежца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", — говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

"По предварительным данным, в дневное время 1 апреля 2019 года у дома №231 по улице Краснознаменная города Воронежа 45-летний воронежец, управляя автомобилем Mercedes, с целью убийства совершил наезд на 21-летнего парня, после этого скрылся с места происшествия", — сообщает следствие.

По его данным, курсант воронежского института — филиала ФГБОУ ВО "Ивановская пожарно-спасательная академия" был доставлен в больницу. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга, ушибленные раны головы, ушиб грудного отдела, ушиб левого локтевого сустава, гематому левой голени.

"В настоящее время проводятся следственные действия с потерпевшим и очевидцами преступления, во взаимодействии с сотрудниками полиции устанавливается местонахождение подозреваемого, принимаются меры к его скорейшему задержанию", — отмечает следственное управление.

СК устанавливает все обстоятельства происшествия и ищет очевидцев инцидента.