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Бомба взорвалась в здании чешской мэрии 

Газета.Ru + ещё 5 9 часов назад
Фото: PolicieCZ/Twitter.com
В мэрии города Римаржов в Моравскосилезском крае на северо-востоке Чешской Республики взорвалась бомба. Об этом сообщает местное издание IROZHLAS.
Как отмечается, кто-то принес в мэрию бомбу, и произошел взрыв. Однако никто не пострадал, уточняется.
По данным издания, на место происшествия прибыли правоохранительные органы. Полиция пока не подтвердила, что бомба стала причиной взрыва.
Тем не менее, по словам местных жителей, полицейские задержали предполагаемого преступника.
Ранее сообщалось, что взрывное устройство нашли на улице нидерландского Зейста.
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Происшествия , В мире , Европа , МВД , Чехия
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