Бомба взорвалась в здании чешской мэрии

В мэрии города Римаржов в Моравскосилезском крае на северо-востоке Чешской Республики взорвалась бомба. Об этом сообщает местное издание IROZHLAS.

Как отмечается, кто-то принес в мэрию бомбу, и произошел взрыв. Однако никто не пострадал, уточняется.

По данным издания, на место происшествия прибыли правоохранительные органы . Полиция пока не подтвердила, что бомба стала причиной взрыва.

Тем не менее, по словам местных жителей, полицейские задержали предполагаемого преступника.

Ранее сообщалось, что взрывное устройство нашли на улице нидерландского Зейста.