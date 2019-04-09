Взяли Пирожка: активист «Правого сектора» попался в Подмосковье

Правоохранители задержали члена запрещенной в РФ экстремистской организации «Правый сектор» Игоря Пирожка. По данным регионального управления ФСБ, мужчина распространял агитационно-пропагандистские материалы, чтобы вовлечь россиян в деятельность своей организации. Как выяснили СМИ, Пирожок уже был судим в России за организацию неонацистской группировки, у него также есть судимость за торговлю оружием на территории Украины

Московской области сотрудниками ФСБ МВД задержан активист запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор (организация запрещена в России)» Игорь Пирожок. На видеозаписи задержания спецназ врывается в квартиру экстремиста и проводит обыск. На месте правоохранители обнаружили агитационные материалы, символику, обмундирование и снаряжение «Правого сектора» (организация запрещена в России), а также средства связи и другие доказательства причастности Пирожка к украинской праворадикальной организации.

Сам задержанный заявил, что «пока не очень понимает», за что его задержали. Тем не менее, по данным предварительного расследования, Пирожок стал членом «Правого сектора» в 2014 году, взяв псевдоним Роман Чирка. В составе экстремистской организации он создал отряд «Хорти» («Борзые»), целью которого стало ведение партизанской войны против России.

В январе прошлого года Пирожок переехал в московский регион, где проживал на конспиративных квартирах. Здесь он вербовал россиян, распространяя идеологические и пропагандистские материалы.

Сейчас мужчина находится под стражей, против него возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации». Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ряд СМИ сообщают, что в первой половине 90-х Пирожок создал в России неонацистскую организацию «Легион. Вервольф». В 1994 году против ее участников возбудили уголовные дела об убийстве, хулиганстве, возбуждении национальной, расовой или религиозной вражды. Кроме того, следствие считало, что участники организации учинили погром в Марфо-Марьинской обители, попытались совершить теракт в спорткомплексе «Олимпийский» и намеревались провести теракты в некоторых кинотеатрах.

Как сообщала газета «Коммерсант» в марте 1996 года, Игоря Пирожка как лидера организации приговорили к пяти годам колонии, а члена группировки Виктора Баранова — к девяти годам за убийство соратника.

На фотографиях того времени, опубликованных в СМИ, Игорь Пирожок похож на мужчину, задержанного в апреле правоохранителями. В 1998 году Пирожок вновь предстал перед российским судом за хранение наркотических веществ. В 2009 году уже на Украине националиста обвинили в изготовлении и распространении детского порно, передает РЕН ТВ.

В 2015 году Пирожок, находясь на территории Украины, был членом общественного совета при Житомирской областной государственной администрации и курировал вопросы люстрации, пишет «Лента.ру». В мае того же года СБУ задержала его с поличным при попытке продать две гранаты. Как подозревали украинские правоохранители, Пирожок торговал оружием из зоны антитеррористической операции (ныне операция объединенных сил — «Газета.Ru») в Донбассе. Тогда при обыске у задержанного нашли пистолет и боеприпасы. В следующем году его приговорили к трем годам лишения свободы, однако уже в январе 2018 года 50-летний Пирожок покинул Украину, писал «Журнал Житомира».

В это время, согласно базе данных МВД Украины, его объявили в розыск по статье «О ношении, хранении, приобретении, изготовлении, ремонте, передаче или сбыте огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Осенью прошлого года по ходатайству следствия в России заочно арестовали двух членов «Правого сектора» — Руслана и Марлена Мисиратовых. По данным СК, в 2015-2017 годах оба россиянина участвовали в публичной антироссийской акции, направленной на блокаду поставок продовольствия и сырья на территорию Крыма.

Братья Мисиратовы также были участниками боевых действиях против мирного населения Донбасса, занимая должности командиров боевых структурных подразделений «Добровольческого украинского корпуса» (сформирован на базе «Правого сектора» — «Газета.Ru»). После заочного ареста братьев объявили в международный розыск.

Отметим, что в декабре 2018 года Московский окружной военный суд приговорил калининградца к восьми годам колонии строгого режима за намерение выступить в «Правый сектор» на территории Украины.

По версии следствия, россиянин в 2015 году через интернет связался с членами организации. Как сообщали в УФСБ по Калининградской области, мужчина планировал выехать на территорию Украины, чтобы пройти обучение в карательных подразделениях — в том числе в ходе вооруженного конфликта в Донбассе. Полученные навыки он хотел использовать для совершения терактов в Калининградской области, отмечали в ведомстве. В ходе обыска у мужчины в доме была обнаружена осколочная мина образца 1939 года, а также четыре банки с веществом серебристого цвета, каждую из которых можно использовать при изготовлении самодельных взрывчатых веществ.