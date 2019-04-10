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В Японии нашли обломки пропавшего истребителя F-35 

Р-Спорт + ещё 35 1 час назад
Силы самообороны Японии сообщили, что нашли предполагаемые обломки истребителя F-35А, который во вторник исчез над Тихим океаном, передает телеканал NHK.
Во вторник самообороны Японии сообщили об исчезновении над Тихим океаном истребителя F-35А, на борту находился один пилот.
"Силы самообороны Японии заявили, что нашли предположительные обломки пропавшего истребителя", — передает телеканал.
По данным агентства Киодо, этот "самолет-невидимка", базировавшийся на военной базе Мисава, выполнял учебный полет над океаном в районе префектуры Аомори. Не исключено, что оснащенный системой "стелс" F-35А потерпел крушение, организована поисково-спасательная операция.
По данным телеканала NHK, самолеты типа F-35, разработанные при участии девяти стран, включая США, были поставлены на вооружение Японии в прошлом году. Всего на базе Мисава приписано 13 таких самолетов.
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Происшествия , Армия , Видео , Япония
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