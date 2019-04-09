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ФСБ показала видео задержания Пирожка из «Правого сектора» 

Lenta.ru + ещё 12 16 часов назад
Столичное управление ФСБ распространило видеосъемку задержания Игоря Пирожка, активиста запрещенного в России «Правого сектора». Официальный представитель ведомства уточнил, что решением суда он уже взят под стражу.
По данным УФСБ по Москве и Московской области, Пирожок прибыл в столичный регион в январе 2018 года, и на протяжении полутора лет распространял идеологические и агитационно-пропагандистские материалы запрещенной организации среди российских граждан.
Уголовное дело возбуждено по статье «Организация деятельности экстремистской организации».
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Происшествия , Видео , Криминал , ФСБ
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