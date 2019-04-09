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В Москве девушка погибла в ванной из-за смартфона 

Рамблер 42 минуты назад
Фото: ТАСС
20-летняя жительница Москвы погибла из-за того, что уронила в ванну заряжавшийся смартфон, рассказала «Московскому комсомольцу» ее мать.
По словам 48-летней Оксаны, она вошла в квартиру на юге города, в которой жила с дочерью, примерно в 22:30, увидела, что свет в ванной включен, однако никаких звуков ее дочь не издавала.
Оксана вошла в ванную и увидела 20-летнюю Анастасию без сознания в ванне — воды в ванне не было, а в руках дочери находились смартфон со вставленным в него зарядным устройством, которое было подключено к розетке, и пробка для ванны.
Оксана решила, что дочь просто потеряла сознание, и вызвала скорую помощь.
«Врачи приехали быстро и констатировали смерть доченьки!» — рассказала она.
В октябре 2017 года при аналогичных обстоятельствах в Москве погибла 14-летняя школьница — в попытке ответить на звонок она выронила смартфон и получила удар током. Ее тело также обнаружила мать.
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Происшествия , Московский комсомолец , Москва
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