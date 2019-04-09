В Москве девушка погибла в ванной из-за смартфона

20-летняя жительница Москвы погибла из-за того, что уронила в ванну заряжавшийся смартфон, рассказала «Московскому комсомольцу» ее мать.

По словам 48-летней Оксаны, она вошла в квартиру на юге города, в которой жила с дочерью, примерно в 22:30, увидела, что свет в ванной включен, однако никаких звуков ее дочь не издавала.

Оксана вошла в ванную и увидела 20-летнюю Анастасию без сознания в ванне — воды в ванне не было, а в руках дочери находились смартфон со вставленным в него зарядным устройством, которое было подключено к розетке, и пробка для ванны.

Оксана решила, что дочь просто потеряла сознание, и вызвала скорую помощь.

«Врачи приехали быстро и констатировали смерть доченьки!» — рассказала она.

В октябре 2017 года при аналогичных обстоятельствах в Москве погибла 14-летняя школьница — в попытке ответить на звонок она выронила смартфон и получила удар током. Ее тело также обнаружила мать.