Новые разработки: сколько украли в Роскосмосе и Ростехе

Генпрокуратура назвала новые данные об объемах хищений в Роскосмосе Ростехе . Получается, что из этих организаций украли свыше 1,6 млрд руб.

Свыше 1,6 млрд рублей похищены на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха, деньги эти были выделены на модернизацию производственной базы и создание новых перспективных разработок.

Такие данные приводятся в докладе генерального прокурора России Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в прошедшем 2018 году,

По материалам прокурорских проверок возбкждены уголовные дела. В ходе проверок были выявлены факты неправомерного распоряжения средствами, которые выделялись на выполнение работ в рамках оборонного заказа, завышения стоимости самих работ, срыва сроков их исполнения, а также другие нарушения.

В Роскосмосе информацию о выявленных нарушения прокомментировать отказались.

Это не первая претензия к Роскосмосу со стороны контролирующих ведомств, обвинения в хищениях, нецелевом использовании бюджетных денег звучат в отношении к госкорпорации последние несколько лет.

В ноябре 2018 года официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что в отношении Роскосмоса заведено 16 уголовных дел. По его словам, по результатам проверки за время с 2017-го по первую половину 2018 года в рамках 37 статьи УК России в следственные органы были направлены 44 материала.

«Выявлены по исследованию того периода системные нарушения законодательства, в том числе о гособоронзаказе», — сказал Куренной.

Он добавил, что деятельность нынешнего руководства Роскосмоса также находится под контролем.

Тогда же прозвучали обвинения в отношении Роскосмоса и со стороны Счетной палаты . Глава ведомства Алексей Кудрин заявил, что госкорпорация Роскосмос является рекордсменом по масштабам финансовых нарушений. По его словам, большие проблемы с Роскосмосом связаны с нерациональными тратами, всевозможными нарушениями дисциплины, процедуры закупок, завышением цен.

«Ну а кроме того, несколько миллиардов утрачено — то есть, по сути, своровано — и сейчас идут расследования», — сказал Кудрин.

«Неправильно проводятся процедуры закупок, завышены цены, очень много омертвлено средств на недостроенные объекты или на объекты, которые просто простаивают, не использованы средства на счетах месяцами. Ну а кроме того, несколько миллиардов утрачено — то есть, по сути, своровано», — сказал председатель Счетной палаты.

О том, что более 40% нарушений, выявленных Счетной палатой за 2017 год, относились к деятельности «Роскосмоса», Кудрин сообщил еще в июне в 2018 года. Тогда же называлась конкретная сумма — 760 млрд рублей. По результатам проверок были открыты уголовные дела. По итогам проведенных ведомством контрольных мероприятий погашена задолженность «Роскосмоса» перед бюджетом в размере 47 млрд руб.

Реагируя на эту информацию, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин попросил Счетную палату провести проверку предприятий отрасли и утвердил план по противодействию коррупции на 2018-2020 годы.

В декабре 2018 года в ответ на волну критики в госкорпорации заявили о проводящейся в ее отношении «информационной атаке», призванной создать образ «пожирающей федеральные деньги» структуры.

«Сама отрасль начала реконфигурацию для создания профильных индустриальных холдингов — ракетного, двигателестроительного, приборостроительного. «Роскосмос» пришел в движение. Возможно, информационная атака на нас связана именно с этим», — заявил тогда руководитель пресс-службы компании Владимир Устименко. — Кому-то вовне и внутри страны очень не хочется, чтобы Россия вернула себе лидерские позиции в космосе. Планомерно пытаются сложить образ «Роскосмоса» как самого большого должника и отрасли, «пожирающей федеральные деньги». Цель — лишить нас поддержки при формировании бюджета отрасли, который сегодня и так почти в 20 раз уступает бюджету NASA».

Свою порцию критики получил глава Роскосмоса от председателя правительства Дмитрия Медведева в феврале.