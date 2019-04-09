В Саратове задымился лайнер, направлявшийся в Сургут

Саратове при взлете самолета Utair, следовавшего в Сургут , задымилась кабина экипажа. В это время все пассажиры уже были на борту, сообщили «URA.RU» в пресс-службе саратовского аэропорта.

«Экипаж воздушного судна ЯК-42Д авиакомпании «Utair», совершавший рейс по маршруту Саратов-Сургут, прекратил взлет из-за задымления в кабине самолета. Командир воздушного судна самостоятельно принял решение о прекращение взлета и заруливании на стоянку воздушных судов», — сообщила пресс-секретарь аэропорта Саратов-Центральный Елена Калашникова.

Всего в самолете находились 99 человек. Информации о погибших и пострадавших нет. Сейчас всех пассажиров разместили в аэропорту, они ожидают резервный борт. Согласно онлайн-табло аэропорта, рейс вылетит через два часа.

Также «URA.RU» отправило запрос авиакомпании Utair. На момент публикации ответ не был получен.