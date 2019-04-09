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В Ленинградской области школьницы подожгли дом ради видео в интернете 

РИА Новости + ещё 2 19 часов назад
Фото: РИА Новости
Частный дом в деревне Турышкино Ленинградской области пострадал от огня в минувшие выходные, пожар, по данным очевидца, устроили школьницы, сняв его на видео.
"Сообщение о пожаре в деревне Турышкино поступило 6 апреля в 18.13. В 19.09 пожар был ликвидирован. Частный дом горел на площади 24 квадратных метров", — рассказали РИА Новости в областном ГУМЧС.
Как написал очевидец в соцсети "ВКонтакте", пожар устроили три школьницы, которые сняли его на видео и выложили в интернет. На кадрах видеоролика видно, как полыхают картонные коробки в разведенном в полуразобранной печи костре. После того как огонь разгорелся, школьницы убежали из горящего здания.
По словам автора публикации, дом возводила женщина своими силами, из-за семейных проблем он оказался недостроенным, а отец одной из школьниц пообещал компенсировать нанесенный ущерб.
Официальным подтверждением этой информации РИА Новости не располагает. "Причина пожара пока не известна", — отметили в ГУМЧС по Ленинградской области.
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Происшествия , Пожары , МЧС , РИА Новости , Ленинградская область
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