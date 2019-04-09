В Приамурье проверят видео с избиением девочки-подростка 

Прокуратура Амурской области организовала проверку публикаций СМИ по факту распространения видео с избиением девочки-подростка в городе Свободном, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
"Прокуратурой области организована проверка по публикациям СМИ о распространении видео с избиением подростков в г. Свободном. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования", — говорится в сообщении.
Ранее в сети появилось видео, на котором девочка-подросток избивает сверстницу руками по голове, после чего требует встать на колени. При попытке сбежать пострадавшая едва не попадает под машину. МВД города уже разбирается в происшествии. Личности девочек установлены.