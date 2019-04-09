Обнаженную женщину без сознания нашли дворники у открытого подвала дома в Печатниках

Неизвестная женщина обнаружена обнаженной и без чувств во дворе дома на юго-востоке столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

«В воскресенье, 7 апреля, дворники обнаружили у открытого подвала дома в районе Печатники обнаженную неизвестную женщину, находившуюся без сознания. Гражданке вызвали скорую помощь», — сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливается личность гражданки и обстоятельства произошедшего с нею.