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Обнаженную женщину без сознания нашли дворники у открытого подвала дома в Печатниках 

Агентство «Москва» + ещё 1 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Неизвестная женщина обнаружена обнаженной и без чувств во дворе дома на юго-востоке столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
«В воскресенье, 7 апреля, дворники обнаружили у открытого подвала дома в районе Печатники обнаженную неизвестную женщину, находившуюся без сознания. Гражданке вызвали скорую помощь», — сказал собеседник агентства.
Источник добавил, что сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливается личность гражданки и обстоятельства произошедшего с нею.
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