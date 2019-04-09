Часть Калининграда осталась без света

Часть Калининграда лишилась электроэнергии, причины сбоя и место аварии устанавливаются, сообщили ТАСС в компании "Янтарьэнерго".

"Часть улиц Калининграда лишилась света, причины сбоя и место аварии устанавливаются", — сказал представитель компании, затруднившись оценить масштаб отключений.

По сообщениям очевидцев, без света остались несколько улиц в центральной части города. Электричества нет, в частности, на Московском проспекте, улицах Фрунзе, Литовский Вал. Отключено уличное освещение, не работают светофоры.

Отключение электроэнергии произошло около 21:40 по местному времени (22:40 мск), сообщил корреспондент ТАСС, находящийся в одном из районов города, лишившемся энергоснабжения.