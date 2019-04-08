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На Урале около 300 человек эвакуировали из ТЦ из-за задымления 

РИА Новости + ещё 2 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Около 300 человек эвакуированы из торгового центра в городе Первоуральск из-за задымления, сообщает в понедельник ГУМЧС по Свердловской области.
"В городе Первоуральск в 18.00 местного времени (16.00 мск) в торговом центре на улице Космонавтов в результате задымления на третьем этаже в районе эскалатора произошла сработка автоматической системы оповещения людей о пожаре", — говорится в сообщении.
Прибывшие пожарно-спасательные подразделения совместно с сотрудниками объекта из трехэтажного здания эвакуировали 300 человек. Пожарные провели обследование всех помещений торгового центра. Возгорания не обнаружено.
Всего к месту вызова выезжали 10 единиц пожарно-спасательной техники, 23 человека личного состава. После проверки объект возобновил свою работу, уточняет ГУМЧС.
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Происшествия , Пожары , МЧС , Первоуральск , Свердловская Область
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